Robi Vilijams odgovorio britanskim tabloidima na kritike da se “prodao Rusima” (video)

U Rusiji je danas počelo Svetsko fudbalsko prvenstvo, a na ceremoniji otvaranja publiku je zabavljao Robi Vilijams.

Engleskoj pop zvezdi pripala je čast da otvori Mundijal, u jednom trenutku je pokazao srednji prst u pravcu kamere!

Bio je to, zapravo, njegov odgovor britanskim tabloidima na kritike da se “prodao Rusima”.

Vilijams je veliki fudbalski zaljubljenik, a izjavio je da je pevanje na otvaranju Svetskog prvenstva za njega “ostvarenje dečačkih snova”.

Stoga je njegov potez pre prve utakmice prvenstva između Rusije i Saudijske Arabije, mnoge iznenadio. Mnogi su ga u komentarima nazvali “idiotom”, njegov potez odmah je dobio prefiks “skandalozan”, ali vrlo brzo se saznalo o čemu je reč.

Srednji prist je bio odgovor na pisanja britanskih tabloida da je “plaćenik” se “prodao Rusima”.

Pre nego što je pokazao srednji prst, sa njegovih usana se moglo pročitati:

“I did this for free” – (uradio sam ovo besplatno)”.