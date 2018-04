Amal Kluni otkriva: Pre susreta sa Džordžom bila sam uverena da mi ljubav nije suđena

Amal Kluni i pre udaje za Džordža Klunija bila je dobro poznata javnosti zbog svoje uspešne advokatske karijere, ali malo se toga znalo o njenom privatnom životu.

U intervjuima Amal je uglavnom pričala o svom poslu, ali u novom izdanju magazina Vogue, lepa 40-godišnjakinja otkrila je nepoznate detalje o sebi, svom djetinjstvu i odrastanju, ali i o tome kako je nedugo pre susreta s Klunijem bila uverena da joj ljubav nije suđena.

Објава коју дели Vogue (@voguemagazine) дана 11. Апр 2018. у 9:00 PDT

Amalina mama Bari bila je ugledna politička novinarka, a otac Ramzi potpredsednik organizacije Universal Federation of Travel Agents Association, koja sarađuje s UN-om. Amal se rodila u Bejrutu u Libanu u vreme zatišja u libanskom građanskom ratu. Roditelji su joj dali ime Amal, što u prevodu znači nada.

Porodica se posle preselila u London, gde je Amal pohađala osnovnu i srednju školu i bila je uvek odlična učenica koja je volela i da ide na žurke. Na Oksfordu je upisala studije prava i to joj je, kaže, bila odlična promena pošto je pohađala školu u kojoj su bile samo devojke.

Usledio je period u kojem je Amal morala da žrtvuje noćne izlaske i u Njujorku je upisala magisterij i postala stipendistkinja firme Sullivan & Cromwell.

– Kada bih iz kancelarje izašla pre 22 časa, to je bio ogroman uspeh i to je značilo da imam vremena da odem i na večeru s prijateljicama – ispričala je za Vogue.

Pre 14 godina stažirala je i na međunarodnom sudu u Hagu i to radeći na slučaju Slobodana Miloševića. Kasnije je Amal branila bivšu ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko, urednika Al Jazeere Mohameda Fahmija…

Karijera joj je tada bila na vrhuncu i nije razmišljala o ljubavi, a bila je uverena kako će teško pronaći srodnu dušu kad to nije uspela do 35 godine, ali onda je upoznala fatalnog Klunija.

– Sve je bilo tako prirodno. Pre njega sam se uvek nadala da postoji takva ljubav koja ne zahteva nikakva preispitivanja i slično. To je jedina stvar u životu u kojoj je sreća najveći faktor. Imala sam 35 godina kada sam upoznala Džordža. Nisam ni sanjala da će mi se to dogoditi, a ideja da se udam i imam porodicu nije me uopšte uzbuđivala – priznala je u intervjuu.

Džordž i Amal venčali su se 2014. godine u Veneciji i roditelji su desetomesečnih blizanaca Ele i Aleksandera.