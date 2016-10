Savršena kombinacija za kopiranje: Kežual izdanje Šeron Stoun

Ona zrači posebnom energijom šta god da obuče.

Šeron Stoun pojavila se pre par dana na setu filma A little something for your birthday u šik bajkerskom izdanju i izgledala je bolje nego ikada.

Glumica je kao deo ovog kežual stajlinga ponela belu široku bluzu sa dekolteom koju je kombinovala uz blago lakiranu kožnu jaknu. Uz to je ponela iscepane farmerke do polovine listova i ravne crne gležnjače. Pedesetosmogodišnja glumica začinila je look tamnim šeširom, tankim ukrasnim zlatnim šalom, savršenom dopunom crno belom izdanju, kao i trikizno crnom ešarpom koju je nosile umesto kaiša. Šeron je šminkom naglasila oči, a kosu je pustila da pada u opuštene plave lokne.

Još jedan kežual look koji možete kopirati. Za one koji bi da dodaju još malo “šika”, birajte boyfriend džins i čizmice na štiklu.