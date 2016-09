Katarina Šišmanović: Ženu od stila odlikuju stav, garderoba može samo da pojača ili umanji taj utisak

Voditeljka Katarina Šišmanović oduvek je bila nenametljiva u svom javnom nastupu, istovremeno nesebično deleći osmehe i zagrljaje učesnicima emisije “Sve za ljubav” koju vodi punih devet godina. Rad na projektu koji ogoljava ljudske sudbine i najdublje emocije oplemenio je život tridesettrogodišnjeg zaštitnog lica producentske kuće “Emotion”, koja je kroz ovaj profesionalni zadatak stekla dragoceno životno iskustvo. Probleme i priče mnogih ljudi koji su prošli kroz njenu emisiju često dugo nosi u sebi i razmišlja o njima, što se odrazilo i na njen privatni život, pa je s vremenom promenila mnoga uverenja. Dok nestrpljivo odbrojava dane kada će na “Fakultetu političkih nauka” konačno odbraniti diplomski rad, lepa Kragujevčanka priželjkuje da se oproba u novom televizijskom projektu. U međuvremenu, spremna je da višegodišnju stabilnu emotivnu vezu sa izabranikom Goranom Stamenkovićem, direktorom njene matične kuće, kruniše rođenjem deteta i ističe da bi zarad porodice bila spremna da se odrekne karijere.

U susret novoj radnoj sezoni, za magazin “Hello!” otkriva svoje modne zapovesti i radosti i ko je, po njenom mišljenju, žena od stila ovog vremena.

Kako biste opisali svoj stil i ko je najviše uticao na vas u tom smislu?

– Stil koji ja volim je vrlo jednostavan i klasičan. Ono u čemu se osećam dobro su udobne, uglavnom jednobojne i jednostavne stvari od prirodnih materijala. Ne volim da se osećam neprijatno u garderobi koju nosim, da me steže i izaziva bilo kakvu neprijatnost. Godinama sam radila posao koji podrazumeva putovanja, pa sam možda zato i navikla da nosim stvari koje su udobne i prijatne u svakoj prilici. Nisam osoba kojoj stoji mnogo različitih boja, stilova i detalja. U suštini, ne volim da skrećem i privlačim pažnju, pa mi možda baš zato najviše i prija stil koji je neupadljiv, zahvaljujući kome se u isto vreme osećam dobro i privlačno. Mnogi kažu da osobe koje neguju jednostavan stil zapravo nemaju stila, jer je najlakše obući nešto u jednoj boji običnog kroja. Ipak, mislim da je najteže izgledati dobro i drugačije u nečemu jednostavnom, a da je najlakše iskombinovati tufne i štrafte u raznim bojama i misliti da je to stil i moda.



Šta, po vašem mišljenju, odlikuje ženu od stila?

– Ženu od stila odlikuju stav, harizma, umerenost, nenapadnost, neusiljenost, spontanost, ono što kaže i uradi. Garderoba može samo da pojača ili umanji taj utisak. Odelo ne čini čoveka, samo može da ga ulepša ili odvede u drugu krajnost. Ipak, činjenica je da garderoba koju nosimo mnogo govori o nama, makar kada je reč o prvom utisku koji može, a i mora da bude tačan.

Stil koje poznate dame vas inspiriše?

– Dama od stila našeg vremena po meni je Kejt Midlton i ljudi koji rade na njenom stilu definitivno znaju svoj posao. Moram da priznam da sam seriju House of Cards gledala između ostalog i zbog stila glavne glumice Robin Rajt, koja je bila besprekorno obučena u svakoj sceni. Možda bi tako trebalo zaista da bude obučena prva dama ili predsednica Sjedinjenih Američkih Država u sledećem mandatu.

Koja su vaša modna pravila od kojih ne odstupate bez obzira na trendove?

– Ne odstupam od dobrog džinsa, bele majice i crne rolke šta god da se desi u modnoj industriji.

Imate li svoju dobitnu modnu kombinaciju?

– Imam, naravno. Leti su to uglavnom jednobojne haljine, a zimi farmerke ili helanke i rolka, uglavnom u crnoj boji.

Jeste li pasionirani ili umereni konzument modnih magazina, internet portala i popularnih fešn-blogova?

– Portale i blogove uopšte ne pratim, modne magazine volim da pogledam, pogotovo kada sam u salonu. Neko može da kaže u svom blogu da je nešto moderno ili aktuelno i da je to, kako kažu, must have ove sezone, ali ako vama to ne stoji lepo, onda nije ni moderno za vas. Ne slušam druge kada je reč o trendu, jedini parametar mi je kada se pogledam u ogledalo da li sam zadovoljna kako mi nešto stoji. Čim počnem da razmišljam, da se okrećem sto puta ispred ogledala, da se dvoumim i tražim razloge da mi se nešto svidi, uglavnom znam da to nije za mene.

Predstavljaju li vam odlasci u šoping stres ili antistres terapiju?

– Kada sam neraspoložena, odem u kupovinu. Kada sam raspoložena, opet odem u kupovinu. Mada ženama nije ni potreban povod za šoping, jer nam je uvek nešto potrebno i nikada nemamo šta da obučemo. Uvek nam nedostaje baš ta bluza, iako imamo još pet sličnih u ormanu. Jedina razlika je u tome što kada kupujem nešto a nisam raspoložena, uglavnom promašim u izboru. Dakle, za mene je šoping uvek antistres i primetila sam da sam najlepše stvari našla i kupila onda kada sam slučajno ušla u neku radnju, a ne s namerom da nešto kupim.

Kupujete li radije skupe cipele i tašne ili skup nakit?

– Smatram da bi svaka žena trebalo da ima skupu tašnu, obuću, kaiš i jaknu. Sve ostalo može da bude jeftinije, čak i nakit. Nakit ne nosim često, ali kada ga stavim, on je vrlo diskretan.

U javnosti uglavnom se pojavljujete u jednostavnim odevnim kombinacijama. Da li ste u nekom periodu života bili odvažniji na eksperimentisanje?

– Jesam, recimo negde pred kraj srednje škole i kada sam upisala fakultet. Sada su mi smešne slike iz tog perioda kada ih pogledam. Više se ne sećam da li je bila takva moda ili moj izbor, ali nosila sam kratke bluze, čudne pantalone i suknje, ali, sreća, pa je ta faza trajala godinu, dve i onda sam se okrenula stilu koji i danas imam. Svako ima fazu kada eksperimentiše garderobom, ni ja nisam izuzetak.

Prepoznatljivi ste i po dugoj negovanoj kosi. Pomišljate li nekada na promenu frizure?

– Iskreno ne. Nikada se nisam farbala niti sam imala želju da vidim kako bih izgledala kao plavuša ili crnka. Volim što sam brineta. Moja najveća promena bila je kada sam ošišala šiške. Oduvek sam imala dugu, prirodnu kosu i dok ne budem morala sigurno je neću farbati.

U emisiji “Sve za ljubav” nosite elegantne toalete. Koliko privatno, u adekvatnim prilikama, volite da ih nosite?

– U emisiji nosim elegantne haljine koje mi donosi stilista, na terenu sam u svojoj garderobi i tu se ne konsultujem ni sa kim, već nosim ono što meni prija i odgovara. I mnogo puta su mi ljudi koji gledaju emisiju rekli da sam bolje obučena na terenu nego u studiju. To ni u kom slučaju ne znači da ja umem bolje da se obučem sama, već samo da me ljudi poistovećuju pre sa takvim, običnijim kombinacijama, nego sa elegantnim. Kada prilika zahteva, naravno da volim da obučem elegantnu haljinu, jer smatram da je najvažnije obući se u skladu sa prilikom za koju se spremate. Kako ne ide da se gradom šetam u elegantnoj haljini, tako ne ide i da na neki važan događaj odem u svakodnevnoj garderobi za posao ili šetnju.

Zahvaljujući vitkoj figuri možete da ponesete svaku odevnu kombinaciju. Vodite li strogo računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti?

– Uopšte ne vodim računa šta jedem. Jedem šta mi se jede i kada mi se jede. Štaviše, poslednje dve godine pokušavam da se ugojim, pa je to jedan od razloga zbog kojih ne treniram, da ne bih trošila energiju. Koliko je teško smršati, toliko je teško i ugojiti se. Ukoliko ne večeram dve večeri zaredom, trećeg jutra probudim se sa kilogramom manje. Na trening nisam otišla pet godina, a i kada sam trenirala, bio je to aerobik dva puta nedeljno. Sada sam u fazi kada razmišljam da krenem na jogu. Jedino ne jedem slatkiše, ali ne zato što su kalorični, već zato što mi ne prijaju, zato mi dobra pasta uvek prija. Biće da je do genetike.