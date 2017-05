Tajna iz detinjstva: Slaven Došlo priznao ono što bi malo ko imao hrabrosti

Mladi glumac Slaven Došlo otkrio je detalje iz detinjstva o kojima je do sada ćuta. Mnogi će biti iznenađeni šta se desilo kada je bio dete.

Da li bi rekao da si imao srećno detinjstvo?

– Jesam. Bio sam dete koje se stalno smeje i to je prvo što sam naučio. Da se smejem, i svi me onda smatrali slatkim, i sa tri, četiri godine, ja sam već sve samostalno radio, tipa išao do prodavnice. A ja sam uvek nešto pevao i tako sam u nekom trenutku krenuo da pevam po tim prodavnicama. Tako sam krenuo da zarađujem svoje prve pare. Bila je jedna poljoprivredna apoteka, jedna prodavnica i frizerski salon u koji je išla moja keva. I onda sam išao tako i pevao, a kada sam postao malo stariji, osilio sam se, i kako sam i išao i pevao, tako sam i krao. Dođem i izvedem nešto što sam ja imao spremno ili mi oni traže nešto da pevam i onda mi oni daju nešto, ili neke pare, i ja sam stalno bio obezbeđen, jer je važilo po gradu da ja znam da pevam. I onda sam skapirao da sam im sladak i niko nikad ne bi posumnjao da ja kradem. I onda tako, dok nastupam, ja uzmem 5, 6 čokoladica.

U prodavnici?

– I nikad u životu niko nije posumnjao. To je trajalo do srednje škole. Sećam se, ušli smo u neku prodavnicu…

Je l’ ovo priča o tome kako si uhvaćen?

– Nisam nikad uhvaćen. Sećam se dam toliko bio vešt da uzmem i stavim drugarima u torbu celo ono veliko “Ferrero Roche” pakovanje a da ni oni ne primete. Ja otvorim, stavim i samo ih obavestim kad izađemo iz prodavnice. Nijednog trenutka nisam u kontaktu sa kontaminiranim materijalom. I to je bilo zezanje sve. Verovatno je bilo to da niko nikad ne bi posumnjao u mene. To je mene ložilo. Sećam se da smo bili bahati, pogotovu mi sa glume, jer nam to bila kao vežba neka. Koliko smo spremni da ostanemo kul u situaciji koja nije kul. Kada smo bili na letovanju, u Grčkoj, iz prodavnice smo izneli dušek sa odnosom da je to naš dušek – i uspeli smo u tome. Kao vežba, koliko možeš da se prilagodiš situaciji.

Neće ti biti problem kod kuće ovo kada se objavi?

– Znaju moji.