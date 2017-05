Svetozar Cvetković se vraća na scenu: Sada je sve u redu

Vest da je čuveni glumac Svetozar Cvetković zbog narušenog zdravstvenog stanja morao da otkaže sve predstave rastužila je njegove obožavaoce. Prošlo je šest meseci od tada i nakon brojnih lekarskih ispitivanja on se oseća bolje i od jeseni se vraća projektima.

Za emisiju “Exkluziv” otkriva šta mu je najviše nedostajalo za sve ovo vreme, ali i komentariše to što su mnogi bili tužni kada je otkazao predstave zbog bolesti.

– Svašta mi je nedostajalo, ali evo, tu sam… Da se bavim kancelarijskim poslom ili da sam doktor, pa da me nije bilo šest meseci, ne bi bilo toliko pitanja, tako da mislim da to treba da ostane iza nas – rekao je glumac i time stavio do znanje da je ostavio iza sebe ono što mu se događalo tokom proteklog perioda.

Tokom proteklih meseci najveća podrška mu je bila porodica.

– To su ljudi koji su oko vas i neko ko je najčvršći oslanac u onome čemu mislite. Zadovoljan sam raznoraznim stvarima koje se dešavaju trenutno, zadovoljan sam svojom porodicom.

Inače, glumac je dobio nagradu kritike za najboljeg glumca na 50. međunarodnom filmskom festivalu „Vorldfest“ u Hjustonu.

Cvetkoviću je priznanje pripalo za ulogu u filmu “You Go to My Head”, koji je režirao belgijski producent i reditelj Dimitri de Klerk, navodi se u saopštenju producentske kuće „Testament films“.

– Ovo je lepa vest, pogotovo što priznanje dolazi od ljudi koji vas ne poznaju, ili vas čak možda nisu nikad ni gledali – rekao je glumac koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji dodele nagrade.