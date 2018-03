Proročka šala: Aco Pejović otkrio zašto će baš on biti kum Aleksandri Prijović

Od kada je objavljeno da će se atraktivna folk zvezda Aleksandra Prijović zakleti na večnu vernost svom vereniku Filipu Živojinoviću, sve oči uprte su u buduće mladence. Uveliko se spekulise o tome ko će se naći na spisku zvanica, kakvu će venčanicu Aleksandra nositi, a mnogo se priča i o izboru kumova koje su mladenci odabrali.

Naime, Filip je odlučio da mu kum bude dugogodišnji prijatelj, košarkaški as Miloš Teodosić, dok je Aleksandra za kuma izbarala kolegu Acu Pejovića.

Pred kamerama Exkluziva, Pejović je prvi put otkrio zašto je baš on dobio tu čast da bude kum.

– Video sam ih zajedno kad su bili tek deset dana u vezi. Prišao sam im i rekao da je to-to, na šta mi je Filip odgovorio: “Beži, bre, tek smo se smuvali!”. Oni su mi u šali rekli da ako to bude to da ću im ja biti kum. Posle toga nam je u šali ostalo to da me zovu “kume” i eto sad ću to biti i zaista! -rekao je Pejović.