Izmamila osmehe prolaznika: Seka Aleksić prvi put u šopingu sa bebom i suprugom (foto)

Seka Aleksić već je istakla da nema dadilju, ona svog mezimca vodi sa sobom gde god da krene. Proteklog vikenda je sa suprugom Veljkom i malim Jakovom prošetala Knez Mihailovom i tu priliku iskoristila za šoping.

Aleksićeva i njen suprug su iskoristili jedno veče kako bi porodično uživali u šetnji i predahnuli od obaveza. Seka je gurala kolica sa bebom, a prolaznici su u prvi mah bili iznenađeni što folk zvezdu vide u centru grada. Kao sav normalan svet, ona je ulazila u radnje i šopingovala, a mnogi prolaznici su je zaustavljali da bi se sa njima fotografisala.

Kako je napolju bilo hladno, Seka je svog sina smestila u kolica i uvila ga u toplo ćebe, a kada su završili sa šetnjom, seli su u jedan od prestoničkih kafića, gde su malo predahnuli. Seka i Veljko su se grejali toplom kafom, dok je mališan bio miran i kolicima.

Posle prijatne večeri u centru Beograda, srećna porodica se automobilom odvezla u svoj dom u Staroj Pazovi.

Inače, Seka je nedavno ispričala da mali Jakov liči na tatu Veljka i da za sada nema ništa njeno. Kako se i ona i njen suprug bave sportom, volela bi da istim putem krene i njihov sin.

– Volela bih, naravno. Tata bi voleo da to bude rvanje, ja bih više volela boks, a on će verovatno biti nešto treće. To je zaista individualna stvar i veoma se razlikuje to šta roditelji žele, a šta dete na kraju postane – rekla je Seka za Alo! i otkrila ko prvi ustaje kada Jakov zaplače.

– Ko prvi čuje. U principu, skačemo i jedno i drugo u isto vreme, uglavnom zato što slabo spavamo. On se otprilike budi na tri-četiri sata. Naravno da ja kao majka želim da budem prisutnija, što je prirodno, ali tata mnogo pomaže. Imamo divnog tatu – poručila je Aleksićeva i dodala:

– Ne žurim da se vratim poslu, volela bih da budem sa svojom bebom što više. Najpre jer sam mama koja nema dadilju. Želim da budem pored svog deteta. Možda, kad mi bude dosadilo nespavanje, odlučim da imam dadilju.