Dobitna kombinacija: Severina i “Miligram” objavili duet “Od leta do leta” (video)

Povezane vesti



U sklopu Miligram 5 albuma, druga pesma s Miligramovog Hit Trip-a je duet sa Severinom “Od leta do leta”. Muziku potpisuje Aleksandar Milić Mili, tekst Mili, Toni i Coby, dok su aranžman napravili Mili, Coby i Luxoni.

-Slušajući “Od leta do leta” možemo uvek osetiti ljubav i energiju koja nas je nosila na svojim krilima i nosiće još dugo iz leta u leto. S kime podelit taj odsjaj talasa i poruku ljubavi, nego sa Severinom čiji talent dolazi s mora, njena lepota je obasjana suncem i osmehom, kojem se godinama ljudi dive i veruju. Čim smo zajedno preslušali pesmu sve se sklopilo, sve je postalo stvarno i pojavilo se more sa milionima osmeha koji nas sve zovu da im se pridružimo. Sve je dalje išlo samo od sebe. Jako me raduje što smo i Miligram i Severina u prilici da sve to podelimo s vama i zajedno krenemo još jednom ka suncu, moru, ljubavi i prijateljstvu–Aleksandar Milić Mili

-Jako sam srećna što ponovo sarađujem s Miligramom. Naše prijateljstvo je počelo sa pesmom ‘Lola’, za koju me vežu lepe uspomene s turneje ‘Dobrodošao u klub’, pogotovo ples Anžea Škrubea, koji je neverovatan plesač. “Od leta do leta” je nastavak tog veselja i Milijeve kreativnosti. Uživajte! – Severina