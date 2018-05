Anastasija Ražnatović: Godinama sam izložena javnosti i nekad poželim da budem nevidljiva

Anastasija Ražnatović je već samim rođenjem postala interesantna javnosti budući da je njena majka folk diva Svetlana Ceca Ražnatović, a kako je sada i sama donela odluku da zaplovi u muzičke vode, ona je podelila sve ono što bi želela da znaju oni koji prate njen rad, i to lično od nje, a ne da se bave spekulacijama.

Kako Veljko i Anastasija od mame Cece ništa ne kriju, ona je uvek upućena u njihove ljubavne izbore i podržava ih u svemu. Iako je kao mama Ceca nekoliko puta rekla da što se nje tiče nema preterano veliku želju da joj se mezimica uda mlada već da to učini onog trenutka kada smatra da je to najbolje za nju. Anastasija se svakako slaže sa mamom i otkrila je da prvo želi da se ostvari na profesionalnom planu, a potom da se uda.

– Mama je baš protiv toga, a u stvari se šali. Rekla je da sve to radim po osećaju, kada ja mislim da je vreme za to. Takve odluke isključivo prepušta meni – iskrena je Anastasija Ražnatović.

Stil oblačenja Anastasija je nasledila od majke, te je još od malih nogu isprobavala mamine stvari, a kada je porasla, Ceca je od ćerke počela da uzima odevne komade.

– Meni se oduvek sviđao mamin stil, izgled i način oblačenja, što je i normalno. Njen stil se s godinama menjao, što je i očekivano, ali meni se uvek sviđao. I dan-danas mi se sviđa, pošto znam da uđem u njen orman i da joj uzmem stvari. Samo se posle čuje mama kako viče “Anastasija, gde mi je…”. Ali da se razumemo, dešava se i da ona meni uđe u orman i uzme moje stvari – ispričala je Anastasija kada je imala osamnaest godina.

Ceca je nedavno promenila frizuru, a i sama Anastasija je nekoliko puta prošla kroz različite faze kada su u pitanju stil oblačenja i promena frizure.

Anastasija je, svesna činjenice da prati više od pola miliona ljudi, počela pažljivije da koristi tu društvenu mrežu, jer je ubrzo dobila epitet “tinejdžerske modne ikone”, a o svom uticaju na devojke je rekla:

– Svakako da imam osećaj odgovornosti jer sam imala trenutke u kojima su mi devojčice prilazile u gradu i davale mi komplimente, slikale se sa mnom i sve je to slatko. Znam da me one prate i da donekle žele da budu kao ja u nekom smislu. Zato se trudim da ne postavljam na društvene mreže neke stvari koje bi mogle loše da utiču na te devojčice. Mislim da uspevam u tome i da ne radim ništa loše – kazala je Ražnatovićeva u “Glamuru”.

Osim što je uticajna ličnost na društvenim mrežama, ćerka folk zvezde oprobala se u ulozi manekenke i tom prilikom uradila nekoliko kampanja za poznate brednove. Sa devetnaest godina završila je u “modnoj Bibliji” kada se pojavila na jednoj od stranica magazina “Vog”. Pre mesec dana nastupila je prvi put pred više od deset hiljada ljudi na koncertu u Minhenu, gde je zajedno sa majkom otpevala nekoliko velikih hitova.

Kada je njena porodica bila na meti osuda, Anastasiju je u dubini duše bolela svaka laž koja je izneta na račun njenih roditelja.

– Bolelo me je ranije kada sam bila mlađa i kada još nisam ušla u te vode. Jako me je povređivalo i izbacivalo iz takta. Budem neraspoložena danima, ali sada je već to mnogo drugačije, nije mi bitno šta neko priča kada znam šta je istina. Uglavnom ne znaju šta pričaju i to rade u prazno. Čak se moja majka smeje na neke gluposti koje se plasiraju zbog tiraža. A kada dođe do toga, takve stvari se rešavaju na sudu, tamo gde im je mesto – rekla je za „Blic“ Anastasija.

Inače, ona je jednom prilikom izjavila i da ponekada poželi da bude nevidljiva za javnost.

– Želim da budem nevidljiva u nekim momentima. Godinama sam izložena javnosti i nekad mi prosto dođe da odahnem dušom i da se opustim sa svojim društvom. Svesna sam da je to deo mog života i navikla sam se na to – rekla je u jednoj emisiji.

Anastasija Ražnatović nikada nije krila želju da Ceca nađe nekoga za koga bi se udala.

– Volela bih da se mama uda! Ona je žena od krvi i mesa. I njoj fale pažnja, ljubav i nežnost, i najviše na svetu bih volela da ima nekog pored sebe i da bude emotivno srećna.

Kada nije na fakultetu, slodbodno vreme provodi sa prijateljima, a u kuhinji se, priznaje, ne snalazi baš najbolje.

– Ne znam, bukvalno ne znam ništa da skuvam. To mi je veliki minus. Postoji vreme za sve, vrhunac mojih kulinarskih sposobnosti jeste da napravim viršle i jaja – iskrena je Anastasija.

Anastasija Ražantović ovih dana počinje da priprema slavlje za dvadeseti rođendan, a i dalje se priča o njenom čuvenom osamnaestom rođendanu koji je proslavila u “Hajatu”.

U noćnim izlascima često im se pridruži i Veljko, a njih dvoje uvek sa ponosom kažu da vole da svoju majku izvedu u grad.