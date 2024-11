Ponovo drugačiji na „Crni petak“: Umesto ponude popusta, lanac DM donira 5 odsto svog prometa Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije

Već šestu godinu zaredom, u trenutku kada je ceo svet usmeren na potragu za sniženjima i akcijama, dm sprovodi inicijativu Giving Fridaypozivajući najširu zajednicu na humanost i solidarnost.Black Friday, svetski poznat kao dankupovine, kompanija dm drogerie markt i ove godine pretvara u praznik dobročinstvakada će, umesto ponude popusta,donirati pet odstood svog dnevnogprometa Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije.

Ovaj humanitarni poduhvat nedavno je nagrađen i vrednim priznanjem „Kampanje sa svrhom“istoimenog festivala društveno odgovorne komunikacije u našem regionu, a iz kompanije poručuju da su takve nagrade dodatni podstrek da nastave s razvojem ovog projekta koji je osvojio srca kupaca.

Pod krilaticom Giving is the new black, kompanija dm odvaja pet odsto od svog dnevnog prometaostvarenog na Crni petak za korisnikenarodnihkuhinja Crvenog Krsta Srbije s ciljem da ukaže na problem rastuće gladi, pomogne najugroženijim sugrađanima i pokaže kolika je važnost solidarnosti.

Ova akcija ima i poseban karakter podrške, jer se prilikom nabavke prehrambenih artikala namirnice kupuju od malih seoskih proizvođača, poljoprivrednih gazdinstava ili zadruga.

„Inicijativa Giving Fridayod svog početka 2019. godine zauzima posebno mesto u dm-u. Ponosni smo što na temeljima humanosti i solidarnosti bašna ovaj dan šaljemo simboličnu porukuda treba da budemo tu jedni za druge, ujednopružajući pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.

Zato pozivamo sve zainteresovane da se pridruže našoj akciji Giving Fridaykupovinom u dm drogerijama ili u dm online prodavnici i da tako učestvuju u darivanju za naše najugroženije sugrađane“, izjavila je Svetlana Jovanović Mitić, rukovodilac Marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija.

U okviru akcije Giving Fridaydrogerijski lanac dmdo sada je donirao 15,3 miliona dinara, čime je obezbeđeno preko 122 tona hrane za 29.000 korisnikaNarodnih kuhinja Crvenog krsta u 65 gradova širom zemlje.

Kompanija dm, pionir brojnih humanitarnih inicijativa, ostaje doslednasvom cilju da svakodnevno doprinosi zajednici, trudeći se da služi kao primer stabilnog poslovanja i društveno odgovornog delovanja.