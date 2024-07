Kako da rashladite stan bez klime? Indijski trik spasiće vas glavobolje i uštedeti struju

Kako da rashladite stan bez klime?

Visoke temperature ovog vikenda prešle su i na ponedeljak i trajaće do kraja dana. RHMZ je objavio novo upozorenje na velike vrućine.

"Danas veoma toplo usled priliva toplog vazduha sa severa Afrike, maksimalna temperatura od 31 stepena na severu Bačke do 37 stepeni na jugoistoku zemlje", upozorio je RHMZ.

U letnjim vrućinama promaja često nije dovoljna da osveži vazduh u stanu, a ako ne želite da vam stalno radi klima - postoji jednostavan i prirodan način da se sobe rashlade i učine prijatnijim za boravak. Photo by Mak on Unsplash

Indijski trik za rashlađivanje prostorija

Jedan trik za hlađenje se u Indiji navodno koristi vekovima i ne uključuje ni ventilator ni klima uređaje. Ovaj metod, iako prilagođen savremenim uslovima, i dalje je izuzetno efikasan.

U najtoplijim danima Indijci na vrata i prozore stavljaju zavese od vetivera, lokalne biljke.

Tkanina se zatim poprska vodom, pretvarajući topli i suv vazduh spolja u hladan i vlažan vazduh u kući.

Savremena adaptacija





Danas je ova tradicija opstala, ali umesto zavesa od vetivera koriste se debele, neprozirne zavese koje blokiraju svetlost.

Ove zavese se prskaju čistom, hladnom vodom, čime se postiže sličan efekat hlađenja kao kod stare metode. Photo by MaPhoto by Kira Porotikova on Unsplashk on Unsplash

Na ovaj način vazduh u prostoriji postaje prijatno hladan i vlažan, pružajući osveženje bez potrebe za klima uređajem.

Ovaj jednostavan trik se lako može primeniti u svakom domu i nudi prirodno i ekonomično rešenje za borbu protiv letnjih vrućina, prenosi Klik.hr.