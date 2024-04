Posne palačinke spremne za 10 minuta: Bez mleka i jaja, a mekane kao duša

Posne palačinke za celu porodicu

Predstavljamo vam brzi recept za posne palačinke koje možete filovati marmeladom i mlevenim orasima, idealne za uskršnji post i one koji vole veganske varijante jela. Photo by Adam Bartoszewicz on Unsplash

Odvojte 10–15 minuta za pripremu posnih palačinki, a onda vam ostaje samo da odaberete svoj omiljeni nadev.



pola litra kisele vode

300 grama brašna

1 kesica praška za pecivo

polovina kesice sode bikarbone

1 mala šolja ulja

prstohvat soli

ulja po potrebi (za podmazivanje tiganja)

Sastojci:

Priprema:

Sipati u činiju kiselu vodu i ulje, pa postepeno i uz mešanje dodavati prethodno pomešane suve sastojke: brašno, so, prašak za pecivo i sodu bikarbonu.

Nakon što sjedinite sastojke, zagrejte nauljen tiganj i sipajte smesu manjom kutlačom.

Photo by M Draa on Unsplash

Posle oko pola minuta okrenite palačinku da se zapeče s druge strane, i tako dok ne potrošite materijal, prenosi Glossy.

Filujte palačinke džemom i mlevenim orasima ili posnim keksom i rolajte.