Za 22 dana smršala 11 kilograma: Pomoću ove dijete Bijonse je stesala liniju do leta

Dijeta pevačice Bijonse

Nakon što je rodila bliznace Rumija i Siri, pevačica Bijonse se suočila sa velikim problemom koji muči brojne mame, a to je višak kilograma. Photo by Michael Buckner/Getty Images

Kako bi što pre vratila staru liniju, ona je startovala sa veoma rigoroznom dijetom, kao i napornim treninzima.

Bijonse tada nije krila da je odmah posle porođaja imala skoro 100 kg, tačnije 98, pa je priznala i da se ne oseća dobro u svom telu.

Tačno 44 dana pre nastupa na Koačeli pre nekoliko godina Bijonse je počela sa dijetom i izazovom pod nazivom "22 Days Nutrition" koji se bazira na veganskoj ishrani, u prvom redu na avokadu.

U potpunosti je prestala da konzumira meso, ugljene hidrate, mlečne proizvode, šećer, alkohol, kao i ribu.

Rezultati su bili vidni.

Osim Bijonse ovu dijetu su upražnjavali i Farel Vilijams, Glorija Estefan, Šakira.

Ukratko, potrebno je „samo“ promeniti stil života. Jer kada to promenimo, aktiviramo one gene koji nas održavaju zdravim, a deaktiviramo one koji čine uslugu raznim bolestima.





Evo šta treba uraditi. Prvo?

Jedite biljne namirnice, sve ono što raste u zemlji.

Tako ćete organizmu dati novu energiju. Konzumacija voća i povrća omogućava organizmu da se fokusira na detoksikaciju.

Ovaj plan ishrane je inicijalno napravila Bijonse sa saradnicima i važno je naglasiti da je on veganski. Photo by Christopher Polk/Getty Images for NARAS

Tri obroka svaki dan

Ljudi se goje jer jedu dok se ne osete siti. Slušajte svoje telo i jedite umereno. Tri obroka na dan, i nikada nemojte jesti pre odlaska u krevet. Treba da prođu bar dva sata pre nego što prilegnete.

Odnos 80-10-10

Za zdravu dijetu sastav namirnica treba da bude 80 odsto ugljenih hidrata, 10 odsto masti i 10 odsto proteina.

Ako jedete namirnice biljnog porekla, to će biti lako jer su voće i povrće puni složenih ugljenih hidrata i u njima ima malo masnoće. Ukoliko želite brzo da smršate, pahuljice i orašaste plodove ostavite za doručak i ručak.

30 minuta fizičke aktivnosti

Najefikasnija dijeta je ona u kojoj se 75 odsto reguliše ishranom, a 25 odsto treningom. Vežbajte svaki dan bar po pola sata

Voda

Pravilo „osam čaša vode dnevno“ pomalo je pojednostavljeno. Nova preporuka je da muškarci treba da popiju 13 čaša, a žene 240 mililitara. Započnite dan čašom vode i limunom.

Osim ovih opštih merila dijete, „22 Days Nutrition“, koju je Bijonse napravila u saradnji sa svojim trenerom Markom Borhesom, pravilo je da nijedan sastojak ne sadrži GMO, gluten, soju i mlečne proizvode.

Njen plan ishrane je bio veganski. Predlog jela su činija susama, kupusa i sočiva, testenina s povrćem, prženi pirinač s karijem i povrćem, i hleb od badema i borovnice za doručak.

Bijonse je konzumirala puno zelenih jabuka, krastavaca posutih sirćetom, crvenih paprika i limuna. Uz sve to je pila i proteinske šejkove.

Uz pomoć ove dijete pevačica je smršala ukupno 29 kilograma, a za 22 dana uspela je da skine čak 11 kilograma.