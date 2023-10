Dva konfekcijska broja manje u rekordnom roku: Milica Milša promenila ishranu, jedna stavka je ključna

Dijeta Milice Milše nije zahtevna

Milica Milša želi da dovede svoju liniju do savršenstva i izgleda da će joj to poći za rukom u rekordnom roku. Vrlo brzo uspela je da skine čak deset kilograma, a kako je sama rekla ni u jednom trenutku nije bila gladna, a to može samo sa dobro izbalansiranom ishranom. Ata Images

Glumica je izbacila dve vrste namirnica - one koje sadrže proste šećere i belo brašno. Takođe, više ne jede velike porcije.

- Drastično sam smršala i to sam odmah primetila po haljinama. Sad nosim dva konfekcijska broja manju garderobu! Krojačica je morala da mi sužava haljine za snimanje, čak su mi i kaiševi veliki! Odlično se osećam, nisam pospana i imam energije - rekla je Milica ove godine. Instagram

Za doručak naša glumica pojede ovsenu kašu ili jaja, integralne projice, a za ručak jede junetinu ili teletinu s povrćem, a večera joj je posebno važna.

- Važno je da ne preskačem večeru. Tad jedem salatu ili palentu sa sirom, dozvoljena mi je integralna testenina. Imam i tri užine dnevno, tako da nikad nisam gladna. Slatkiša se ne odričem, jedem proteinski puding sa čija-semenom ili zdravi čokoladni mus. Najteža mi je bila prva nedelja, ali istrajala sam - rekla je Milica Milša i istakla da je promenila ishranu prvenstveno zbog zdravlja, ne izgleda.

Aleksandar Krstović