Uspeće i vama: Kako je Milica Todorović sa 70 spala na 50 kilograma?

Dijeta Milice Todorović poslednjih meseci jedna je od najtraženijih tema koje pripadnice lepšeg pola pretražuju na internetu. Upravo taj ne tako veliki višak kilograma ženama je uvek i najgora muka jer se najteže skida. Ipak, tokom vanrednog stanja i izolacije Milica je čvrsto odlučila da telo vrati u formu , pa ovo leto dočekuje spremnija nego ikad. Uspela je da izgubi čak 15 kilograma, a evo kako joj je to pošlo za rukom.

– Kao većina njenih kolega i Milica se opustila tokom karantina, nije se kretala, uživala je u svom domu, gledala filmove i jela. Višak kilograma u toj situaciji sasvim je očekivana pojava. Međutim, rešila je da leto ne dočeka kao bucka već da se dovede do savršenstva, što je i uspela – ispričao je izvor.

Kako se dalje navodi, pevačica je već četiri meseca na specijalnom režimu ishrane. Smanjila je količinu hrane koju konzumira, ali je povećala broj obroka na dnevnom nivou. Uz sve to redovno i naporno trenira, što njeni pratioci često mogu da vide na društvenim mrežama.

Dijeta Milice Todorović više nije tajna

Sa željom da pomogne i drugima da se reše viška kilogram a pevačica otkriva kako joj je pošlo za rukom da vrati savršenu liniju.

– Svi znamo kako se skidaju kilogrami, ali to uglavnom ne primenjujemo. Uživam u hrani i mnogo volim da jedem! I kad sam se ugojila, tih nekoliko kilograma viška mi je smetalo. Nisam doživljavala sebe kao bucku! Ipak, bila sam svesna da to što radim nije dobro za zdravlje, posebno zato što je na mom jelovniku uglavnom prženo, masno i slatko... To se godinama taloži, usporava metabolizam i može da izazove razne bolesti – rekla je Milica Todorović nedavno u intervjuu za „Hit“ i otkrila kako je smršala.

– Najviše sam smršala tokom samoizolacije. Imala sam vremena da se detaljno posvetim pravilnoj ishrani – rekla je Todorovićeva i istakla da sada ne može ni da zamisli da pojede nešto što je ranije redovno konzumirala.