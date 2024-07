Hari se izlanuo, Megan ima ZABRANU! Konačno se zna razlog zašto 2 godine nije kročila u Britaniju

Megan Markl ima zabranu od Harija

Princ Hari (39) sa suprugom Megan Markl (42) i sinom Arčijem napustio je Veliku Britaniju početkom 2020. godine.

Prvo su se preselili u Kanadu, a onda su u jeku pandemije koronavirusa došli u Ameriku, gde i danas žive.

U međuvremenu su dobili prinovu u porodici, devojčicu po imenu Lilibet Dajana (3). Photo by Sascha Schuermann/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Princ se nedavno pojavio u dokumentarcu 'Tabloidi na suđenju', gde je ispričao kako je zabrinut za bezbednost svoje porodice, te da zbog toga dve godine nije kročio u Veliku Britaniju sa suprugom.

- Potreban je samo jedna osoba koja ovo čita da bi reagovala u skladu sa onim što čita. I da li je to nož ili kiselina, šta god da je, to su stvari koje me stvarno brinu. To je jedan od razloga zašto neću doći u ovu zemlju sa suprugom - objasnio je Hari i otkrio da joj je zabranio dolazak zbog njene bezbednosti.

Kaže da je na njega i njegovu suprugu ionako usmerena velika pažnja, a dolazak u Harijevu rodnu zemlju samo bi podstakao medije da ih još više prate.

Hari je 2022. otkrio da se ne oseća bezbedno putujući u Veliku Britaniju, jer nije imao osiguranje koje bi ga pratilo i štitilo, prenosi Story.hr.

Njemu i njegovoj supruzi su Britanci ukinuli osiguranje nakon što su prestali da obavljaju kraljevske dužnosti.





Iako se Hari pobunio i zatražio zaštitu, odbijen je. Photo by Chris Jackson/Getty Images

Policija, koju plaćaju poreski obveznici, neće zaštititi Harija, Megan i njihovu decu kada posećuju porodicu u Velikoj Britaniji ili kada su u zemlji poslovno.