Počela sezona Škorpije, četiri znaka imaće više sreće nego pameti

Sezona Škorpije počela je 23. oktobra i traje sve do 21. novembra. Ova četiri horoskopska znaka čeka prosvetljenje i napredak. Vreme je da pronađu inspiraciju za promene o kojima već dugo maštaju. pixabay / pexels

RAK

Rakovi, spremite se da u sezoni Škorpije maksimalno pokažete svoju kreativnost. Uvek ste bili osoba koja daje srce na dlanu, ali sada je vreme da vaše unutrašnje dete dođe do izražaja. Dozvolite mu da zablista.

U narednih mesec dana možete se opustiti i biti bezbrižni. Vreme je da date mašti na volju, neka dođu do izražaja vaše skrivene želje i talenti. To je put do ispunjenosti, rasta i napretka.

DEVICA

Device, vi ste poput vrednih pčela radilica, a astrološka sezona pred nama proći će upravo u toj atmosferi. Vaš rokovnik biće u potpunosti ispunjen, nećete želeti da propustite nijedan društveni događaj. Odgovorite na sve pozive, jer treba da budete viđeni na zabavama i sastancima. To je prilika da obnovite stare veze i upoznate nove ljude.

Nađite vremena za aktivnosti koje vam deluju zabavno. Ovo je šansa da naučite nove veštine i usvojite nova znanja – upišite zanimljiv kurs, čitajte knjige i posvetite se hobiju koji vas ispunjava. Shutterstock

ŠKORPIJA

Škropije, nalazimo se na pragu vaše sezone. Uvek odajete utisak veoma misteriozne osobe, ali sada je vreme da okrenete novi list i delić svoje duše podelite sa osobama od poverenja. Ukoliko se uvek držite po strani, teško će vam biti da vaše planove pretočite u stvarnost.







Pravi je čas da zasijate na pozornici života – dozvolite sebi da se nađete u centru pažnje. Bićete iznenađeni kad shvatite koliko će vaš potez biti dobro primljen i kolike benefite možete ostvariti na taj način.

RIBE

Ribe, nije iznenađenje da se ponekad potpuno izgubite u sopstvenim emocijama. Zato je sezona Škorpije idealno vreme da se oslobodite tih okova. Isprobajte neke stvari koje se ranije niste odvažili da probate. Otisnite se na uzbudljivo putovanje ili izgradite detaljnu strategiju kako da vaši privatni i poslovni odnosi dožive napredak i rast.

Ovo je savršen trenutak da se oslonite na samopouzdanje koje krijete ispod površine. Vreme je da zablistate punim sjajem.

Luftika