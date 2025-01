Merkur u Jarcu do kraja januara donosi neverovatnu sreću ovim horoskopskim znacima

Ova godina nam je počela burno jer se mnoga astrološka dešavanja dešavaju na nebu, brojni aspekti i tranziti koji utiču na sve nas.

Ovu 2025. godinu smo počeli sa retrogradnim Marsom, Venera je ušla u znak Riba, a tu je i numerologija koja nam predviđa kakva će nam biti ova godina pred nama. Photo by Maddi Bazzocco on Unsplash

Sada je na red došao i Merkur koji je 8. januara ušao u znak Jarca ( i biće tu sve dok 28. januara) i to mnogo šta menja u odnosima među nama, a posebno se odnosi na tri znaka, jer će ulazak ove planete komunikacije u deseti horoskopski znak Zodijaka baš njima doneti najviše sreće.

OVAN

Ovnovi mogu da očekuju veliki napredak pod ovim tranzitom, posebno u karijeri, piše "Hindustan times".

Fokus je na profesionalnom razvoju, sa novim mogućnostima za intelektualne izazove i rešavanje problema. Oni pripadnici znaka koji brzo razmišljaju će pronaći inovativna rešenja i steći će priznanje za svoje uvide.

Posebno su povoljne aktivnosti poput prodaje, pisanja, komunikacije i umrežavanja. Vreme je da Ovnovi uđu u centar pažnje, pokažu svoje veštine i potvrde uspeh koji zaslužuju.

Njihov ugled će rasti, a skriveni talenti će izaći na videlo.

RAK









Tokom tranzita Merkura kroz Jarca, Rak doživljava pozitivne promene u svojim odnosima. Pristupajući emocionalnim vezama sa logikom i jasnoćom, oni stiču nove uvide i jači osećaj za pravac.

Ovo im pomaže da lakše saopšte dugoročne ciljeve i obaveze.

Otvoreno izražavanje osećanja postaje od suštinskog značaja, jer podstiče razumevanje. Voljeni su spremni da slušaju, negujući stabilnost i međusobno poštovanje.

Profesionalno, nove veze mogu dovesti do uzbudljivog napretka, dok lični odnosi postaju jači kroz iskrene razgovore i zajedničke vizije. Photo by Damir from Pexels

JARAC

Jarčevi su prirodno u centru pažnje tokom ovog Merkurovog tranzita, sa svojim fokusom i sposobnostima donošenja odluka oštrijim nego ikad.

Gledajući na svet sa praktičnim načinom razmišljanja, oni se ističu u učenju, istraživanju i donošenju informisanih izbora.

Ovaj period podstiče Jarčeve da veruju sebi i samouvereno dele svoje ideje i mišljenja. Njihova sposobnost da govore i ostanu verni svojim uverenjima privlači neočekivane prilike.

Čvrsto stojeći na zemlji, oni se postavljaju za uspeh i lični rast.