Zoran Pejić Peja ponovo bije bitku za svoje zdravlje. Naime, kako prenose mediji popularni voditelj hitno je hospitalizovan i odmah mu je urađena operacija na srcu.

Pevačica Zlata Petrović otkrila je da je njen bivši suprug Peja, morao da ide na hitnu operaciju srca. ATA Images

- Nikako se ne osećam dobro, danima mi nije dobro. Stvarno ne znam šta bih rekla. Peji nije dobro, čovek se nikome ne javlja na telefon, operisao je srce. Samo sa mnom komunicira, a sada se ni meni ne javlja na telefon - rekla je Zlata Petrović za Pink.

Pre tačno tri godine, Peja je već imao jednu operaciju srca, kada mu je bilo pozlilo. Operacija je uspešno prošla, a Peja se oporavljao puna dva meseca. Kako je jedan od najtraženijih voditelja na slavljima širom Evrope, on je već duže vreme pod stresom zbog čestih putovanja, a to se odrazilo i na njegovo zdravstveno stanje pa mu je tada ugrađen bajpas.

Zlata, koja s Pejom ima sina Jovana tada je za "Kurir" detaljno objasnila šta očekuje Peju u daljem periodu.

- Hvala Bogu on je super. Jak je čovek. Bile su konsultacije mesec dana, pa smo njegova supruga, on i ja pričali o tome. Njegova majka se baš sekira. Nećemo ni dete da preopterećujemo. U suštini, bilo je pitanje da li će bajpas ili stent, a to će vam Peja reći kada izađe. Sve će se lepo završiti, pa će morati malo život da dovede u red - poručila je pevačica zabrinuta za zdravstveno stanje Zorana Pejića Peje, dok je izvor blizak voditelju otkrio da Peja već duže vreme kuburi sa ovim problemom.

Izgleda da se sad stanje opet pogoršalo, čim je Peja hitno operisan. Antonio Ahel/ATAImages