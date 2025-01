Iz Stokholma stižu lepe vesti! Jelica Sretenović postaje prabaka

Životna priča Jelice Sretenović prepuna je bola, ali i trenutaka ispunjenih srećom najvećom. Sudbina joj je prvi udarac zadala još u detinjstvu, kada je otac napustio nju i majku.

U drugom razredu srednje škole majci je saopštila da se ispisuje jer želi samo jedno – da postane glumica. Ispostavilo se da nije pogrešila.

U analima Fakulteta dramskih umetnosti ostaće zabeleženo da je Jelica jedan od najmlađih studenata te institucije, jer je sa svega 16 godina primljena u klasu profesora Predraga Bajčetića.

Sa 19 godina Jelica upoznaje jednog od osnivača Univerzitetskog kliničkog centra, Miloša Mišu Sretenovića, i posle 12 meseci zabavljanja za njega se udaje. Tokom treće godine studija ostaje u drugom stanju, ali je na predavanja odlazila do 10 dana pred porođaj.

Starija ćerka Ana danas živi u Švedskoj i ima punoletnog sina Miloša. Svi se slažu da neverovatno liči na slavnu majku. Mlađa Olja ostala je u Srbiji.

Kada je imala 45 godina, sudbina se ponovo grubo poigrala sa Jelicom. Izgubila je supruga i nikada se više nije udavala

Iako je nekoliko godina zvanično u penziji, i dalje dosta radi, ali ima vremena i za privatni život.

- Trudim se da rasporedim svoje vreme. Sada ne trčim mnogo za poslom, radim ono što mi odgovara. Tako da imam vremena i za sebe. Inače, moje ćerke ne žive ovde, obe su u Stokholmu. Dosta vremena provodim kod njih, i po mesec dana kad mi to dozvoljava posao.

To mi je punjenje baterija i to me čini zadovoljnom. Kada vidim da su one zadovoljne, i ja sam. Moja starija ćerka živi 17 godina u Stokholmu, i unuk mi je tamo, uskoro ću postati prabaka jednog dečaka. To mi je veliki događaj koji s nestrpljenjem očekujem - kroz smeh otkriva Jelica Sretenović.

