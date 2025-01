Spekulacije su se obistinile: Raskinuli Milica Jokić i Luka Dačić

Večeras se obistinilo ono o čemu se dugo šuškalo u medijima i javnosti, a to je da su raskinuli Milica Jokić i Luka Dačić posle tri godine veze.

O detaljima razlaza se ne zna ništa, a ono što je poznato da su pevačica i sin ministra unutrašnjih poslova ostali u prijateljskim odnosima baš kao i pre nego što su uplovili u emotivnu vezu. Boško Karanović

Već mesecima se spekulisalo da su njih dvoje nastavili odvojene živote, a kad god se to pitanje postavilo mladoj muzičkoj zvezdi ona se trudila da izbegne odgovor.

Ipak, istina ne može dugo da se krije pa se sada sve saznalo, iako se akteri ove priče još uvek javno nisu oglasili.

Sada već bivši emotivni partneri pre veze su bili bliski drugari kada su shvatili da su obostrane emocije te su rešili da ljubavi daju šansu.

- To je bila velika ljubav. Oni se godinama poznaju, a Luka je Milicu podržavao dok se takmičila u Zvazdama Granda. Međutim, nesuglasice su dovele do toga da se udalje jedno od drugog.

Seli su porazgovarali i odlučili da se rastanu i da ostanu prijatelji. Luka je uvek tu za Milicu, kao i ona za njega. Nastavili su sa svojim životima dalje.

Milica se posvetila karijeri, mnogo radi i putuje. Sa druge strane, Dačićev sin se okrenuo politici - prenosi "Kurir".

Inače, Milica je jednom prilikom govorila o odnosu sa Lukom i tada otkrila čime ju je osvojio.

Antonio Anhel / Ata images

.- Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan decko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu.

Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već deset godina - govorila je Milica.

Takođe, Milica je jednom prilikom istakla da ne planira uskoro svadbu, te da joj je karijera na prvom mestu.

- Rekla sam i više puta da je sada vreme za karijeru, a za svadbu ima vremena. Iskreno nisam još toliko razmišljala o svadbi kakva će da bude, ali naravno kao i svaka devojčica nekada sam maštala. Volela bih da bude nešto veliko - priča je ona.