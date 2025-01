Udala se moja seka! Slavlje u porodici Čolić, oglasila se Una i sve otkrila

Ćerke Zdravka Čolića veoma su popularne i aktivne na društvenim mrežama gde svakodnevno dele zanimljive sadržaje iz privatnog života, sa čime se tata baš i ne slaže.

No, kako su Una i Lara odrasle one odlučuju o svemu dok tatino i mamino mišljenje uvaže ili ne, zavisno od situacije. Sada smo saznali da je veliko slavlje u porodici Čolić, i to zahvaljujući Instagramu. Instagram/ Ata images Bus Plus Production

Starija ćerka legendarnog pevačaobjavila je na mrežama snimak sa jednog venčanja i pohvalila se. Naime, Una je usnimila ceremoniju venčanja na kojem je bila juče i zaintrigirala sve

- Udala se moja seka - napisala je ona i dodala emotikon srca. Una je nakon same ceremonije usnimila i deo sa tortom, ali i uslikala devojku koja je uhvatila bidermajer.

Bila je veoma emotivna, ali nije poznato da li je mlada zaista član Čoline dalje porodice, s obzirom na to da ima drugo prezime, što baš i nije toliko čudno.

Pročitajte Najveći hit Zdravka Čolić nastao je baš na Badnji dan

Podsetimo, Zdravko Čolić svoj privatni život vešto skriva od javnosti, pa su zato retke prilike da najveću balkansku zvezdu javnosti ima priliku da vidi, a ponajmanje sa članovima svoje porodice.

On ima dve ćerke - Laru i Unu Čolić. Una je aktivna na društvenim mrežama, a njegovu mlađu naslednicu nemamo baš često prilike da vidimo. Instagram

Ekipa emisiji "Paparaco lov" nedavno je snimila pevača sa Larom, a ovo je ujedno i prvi put da su njih dvoje uhvaćeni zajedno posle dužeg vremena.