Bolest Anabele Atijas sve je promenila

Anabela Atijas oduvek je na svom licu imala osmeh iza kog se krila teška sudbina i problemi, koji bi i mnogo jače od nje potpuno slomili. Ipak, pevačica se hrabro nosila sa svim i u emotivnoj ispovesti po prvi put progovorila o svemu što joj je na duši.

Nedavno je zakopala i ratne sekire sa ocem svoje dece Gagijem Đoganijem, sa kojim je bila u braku punih 14 godina.

Antonio Ahel/ATA Images

- Greh je razdvojiti majku i dete, i navijati za to da se desi. Kako niko ne pita šta dete želi? Majka i dete treba da imaju najveće pravo jedno na drugo. Bože oprosti, ali otac može biti svako, dešava se da decu odgoje oni koji nisu biološki očevi, ali majka je nešto posebno.

Nikada svojoj deci nisam branila da budu sa svojim ocem, ma kakav on bio. Može on meni da uradi šta hoće, ali on je i dalje njihov otac, one ga vole kakav god da je i treba same da nauče o svom tati i odluče da li će sa njim biti u dobrim odnosima ili ne, a ne da im ja namećem. To je najzdravija moguća odluka koju majka može da donese za dete, isto tako i otac - rekla je Anabela u intervjuu za Blic.

Anabela je ponosna što su joj ćerke izrasle u prave žene.

- To su jako kvalitetni ljudi. Tople žene i pune ljubavi, razumevanja, potrebe da pomognu drugom. Šta drugo da poželim u ovom izopačenom svetu gde se sve uzima zdravo za gotovo? Moja deca znaju šta je siromašan čovek kojem treba pomoć, bolestan čovek, da razlikuju dobro od lošeg i to mi je najveća nagrada i bogatstvo - istakla je pevačica i dotakla se najtežeg perioda života kada ju je bolest pokosila.

- Meni se desilo da sam posle rijalitija imala problem sa zdravljem, nisam mogla da kontrolišem svoje telo. Lekovi su radili protiv mene i imala sam 15 kilograma viška, bila sam loše i bolesna. Ismejavali su me i zgražavali se. Niko nije hteo da uđe dublje u to. Da li se tu iko boji Boga? Ljudi ne treba da budu zli - zaključila je Anabela.