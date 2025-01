Saša Popović odlazi na lečenje u Francusku, najnoviji detalji njegovog zdravstvenog stanja

Saša Popović bolest je pogledao u oči u maju prethodne godine kada je nespretno pao sa stepenica i polomio nogu. Naizgled, rutinska stvar je postala prava noćna mora.

I dok se od preloma noge uspešno oporavljao, doktori su pronašli druge zdravstvene probleme sa kojim se kreativni direktor "Grand" produkcije i danas bori. Antonio Ahel/ATAImages

Dugo se spekuliše o tome kada će se on ponovo vratiti u fotelju žirija "Zvezda Granda" a kako se povukao u potpunu medijsku ilegalu gotovo da o njemu i njegovom zdravlju ništa ne znamo mesecima unazad.

Sada je o njegovom stanju progovorio njegov saradnik i prijatelj, voditelj Zoran Pejić Peja, koji je otkrio da je Popović veliki borac.

- Molim se Bogu da on to pobedi. Veliki je borac i sjajan čovek i zaslužio je da pobedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo - započeo je Peja, pa otkrio kako se Popović drži.

- Fenomenalno se drži. Svestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovde preglede, ima i ovde lekare koji brinu o njemu.

Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za "Grand" obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste - ističe voditelj.

On se dotakao i Sašine supruge Suzane Jovanović. Petar Đorđević

- Suzana je takav borac, ona diše za Saleta. Ona je 24 sata dnevno pored njega, dok on spava, ona bdi nad njim. Brine o njemu, ona ga vozi.

On je pod njenom kontrolom, veliki je borac i velika lavica i kapa dole njoj za svu ljubav. To je sve i normalno, oni su dugo u braku i nisu imali nikakve stresove kroz brak, već su uživali u njemu - rekao je Zoran.