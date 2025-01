Otac joj je godinama nedostajao, danas je nadmašila njega u profesiji, znate li ko je devojčica sa slike?

Devojčica sa slike danas je jedna od najomiljenijih glumica i gledate je u najpopularnijim domaćim serijama.

Posle razvoda roditelja glumica je ostala sa majkom u Beogradu, a njen otac koji je takođe glumac preselio se u Hrvatsku gde je postao upravnik Hrvatskog narodnog kazališta. Instagram

O njenom odnosu sa ocem dosta se spekulisalo, a glumica je gostujući u emisiji "Na terapiji" kod Slavice Đukić Dejanović govorila na tu temu.

- Meni je tata strašno nedostajao, mi već dosta dugo ne živimo zajedno, prošlo je, evo, već 20 godina. Ja sam se stvarno za samu sebe borila.

Mnogo toga sam morala da pobedim na svom putu da bih danas ovde sa samopouzdanjem snažnijim nego ikad sedela i razgovarala sa vama na tu bolnu temu. Mene je to bolelo više nego što sam ja to pokazivala.

Pogađalo me kada vidim šta sve njegove kolege rade za svoju decu što za mene nije učinjeno, što je u redu da me pogodi. Bolelo me to što će neko da kaže da sam nešto dobila zbog tate, a nisam dobila baš ništa...

Otac devojčice sa slike svojevremeno je izjavo da nema želju da se sa njom pojavi pred kamerama, što ju je veoma pogodilo.

- To me je izuzetno zabolelo. Zašto da se ne pojavi pred kamerama sa mnom? To me je zabolelo. Ja mislim da je on to rekao zato što nije umeo ništa...

Zato što mislim da on mnogo slabije i mnogo manje elokventno ume da komunicira sa novinarima od mene. Znam da on, kada je davao tu izjavu, sigurno nije ništa loše mislio da bi mene povredio.

Instagram

Ali, mene je to zabolelo strašno zato što, znate kada vi vidite oko sebe toliko ljudi koji rade sa svojom decom i koji pomažu svojoj deci, ne razumem.

- Ja sam sa tatom u kontaktu. Ne pričamo mi o nekim baš suštinsko životnim pitanjima, ali kad god je nešto, čujemo se, porazgovaramo - zaključila je.

Majka devojčice sa slike je sedamdesetih osvojila srce Milana Štrljića, jednog od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije, a u braku su proveli 15 godina. Sada već znate da je devojčica sa slike Iva Štrljić.

Antonio Ahel/ATAImages