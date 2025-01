Tolika razlika, a uopšte se ne primećuje! Ivan napunio 46, a evo koliko je Jelena mlađa

U porodici Bosiljčić-Tomašević danas je pravo malo slavlje. Glumac Ivan Bosiljčić slavi 46. rođendan, a njegova supruga Jelena odlučila je da mužu javno čestita divan dan.

- Ovom dasi je danas rođendan. Živeo, živeo i srećan nam bio. Volimo te - napisala je pevačica u opisu fotografije sa plaže.

Jelena i Ivan važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni. Njihova ljubav je svakim danom sve jača i jača, a učvrstilo ju je rođenje ćerke Nine 2012. godine.

Tajna njihovog skladnog braka je u međusobnom poštovanju i razumevanju, ali i činjenici da su se dobro poznavali pre braka.

- Ivan i ja smo se sretali na folklornim smotrama Srbije, ali smo počeli da se družimo posle snimanja humanitarnog spota za manastir Đurđevi stupovi 2007.

Tek posle više od godinu dana druženja uplovili smo u vezu. Ivan me je zaprosio 2011, i dogovorili smo se da ne pravimo veridbu, da preskočimo sve običaje, jer smo već planirali svadbu. Medutim, kad smo bili u Londonu, gde je Ivan gostovao s predstavom, šetali smo po gradu i kad smo došli do Sent Džejms parka, primetili smo da svi leže na travi, pa smo i nas dvoje odlučili da prilegnemo.

U jednom trenutku sam, gledajući u nebo, rekla: 'Baš mi je lepo, tako sam srećna.' Odjednom, Ivan je skočio i iz ranca izvukao kutijicu, kleknuo ispred mene, a ja sam počela da plačem, iako sam rekla da ne moramo da se verimo - ispričala je za „Kurir” Jelena jednom prilikom.









Antonio Ahel/ATAImages

Razlika u godinama Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića je četiri godine. Glumac je rođen 1979. godine, a pevačica 1983. godine.