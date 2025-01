Na naše oči ostao je nepokretan: On je otac Stevana Pialea, preminuo 2016. godine

Stevan Piale suočio se sa velikom porodičnom tragedijom, majka Nađa Piale, preminula je, a tužne vesti saopštila je prijateljica na društvenim mređama. stevanpiale/instagram

Pre manje od deset godina, glumac koji je popularnost stekao tumačeći lik bogataša Luke Ožegovića u seriji „Igra sudbine”, ostao je bez oca Nikole Piala, koji je preminuo 2016. godine o čemu je Stevan govorio u srpskim medijima.

- Meni je mama s prvog sprata spuštala ručak na kanap, jer nisam hteo da uđem u kuću da kvarim igru. Ta ulica je baš jedna životna škola koja mi je značila, i sad mi znači... Pored toga, zaista sam imao turbulentno odrastanje jer je moj otac 1993, pošto je bio reli vozač, na naše oči imao saobraćajnu nesreću nakon koje je ostao u kolicima. On nije bio tu jedno pet godina jer je išao po bolnicama, pa se vratio. Tako da smo brat, mama i ja imali i taj segment.

Ali s druge strane, uvek smo bili porodica, i to velika porodica, pogotovo ovaj deo s mamine strane iz Crne Gore. I kada sam tražio ženu, uvek mi je bila ključna stvar da taj neko bude vezan za porodicu, jer tu je negde osnova svega daljeg – rekao je mladi glumac za „Mondo”. Bane T. Stojanović/ATAImages

Sa ocem, koji je preminuo pre četiri godine, negovao je poseban odnos.

- To je nekako bila nova normalnost u tom trenutku. Nije bilo teško, jednostavno sam morao da se prilagodim i da se naviknem. Radio je do 2013. godine u Parking servisu, a 2016. je umro... On i ja smo imali neke crne šale, drugima nisu bile smešne.

Doveo sam moju nekadašnju devojku, koja je bila dosta stidljiva, da se upoznaju, a ja nekako volim da ljudima bude neprijatno, mislim da ih to zbližava i onda volim da u startu napravim neprijatnost. Kada smo ušli u stan, moj tata Nikola sedi u kolicima, a ja je uvodim i predstavim je. Reko' ti da znaš koliko je njoj bilo neprijatno i koliko se stidela, ti bi ustao da se pozdraviš – rekao je glumac.