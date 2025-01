Danijela Martinović posle raskida 25 godina duge emotivne veze sa Petrom Grašom mirnu luku našla je kraj policajca, Josipa Plavića.

U regionalnoj javnosti on je ubrzo postao poznat isključivo kao partner Danijele Martinović, iako je dugo godina nosio uniformu. No, i tome je došao kraj. Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Josip je nedavno dao otkaz i razrešen je policijske dužnosti. Kako kaže, na tu nimalo laku odluku najviše je uticao stres koji se sakupljao godinama unazad.

- Kada izuzetno stresno zanimanje počne ostavljati traga na telu i psihi, neki ljudi to ni ne primete i nastavljaju dalje, a ja sam jednostavno odlučio promeniti svoj život. Želim živeti normalnijim i lepšim životom i baviti se stvarima koje volim - rekao je Josip prošle godine za In Magazin.

No, nije ostao u potpunosti bez posla, već se vratio staroj ljubavi, a u tome ga je najviše podržala partnerka jer su sada ponovo kolege.

Otišavši iz policije, ponovno je okupio stari bend. Nakon 16-godišnje pauze, njegov bend "Izvan zakona" snimio je nove pesme, a za to je dobrim delom zaslužna i Josipova devojka, Danijela.

- Danijela je čula pesme u studiju nakon čega je reagovala na način da me je nagovorila da to snimimo. Uglavnom dala mi je jedan bitan podsticaj i zaslužna je za to da smo ušli u studio - otkrio je Josip.

Inače, bend Izvan Zakona osnovali su 1988. godine Krešimir Šokec, Davor Smotalić i Josip Plavić, tada srednjoškolci zaljubljeni u muziku. Tea Jo

Svirali se svuda, od prostorija za probe limene muzike do franjevačkog samostana iznad Jordanovca, a kasnije u rok klubovima, dvoranama, na motorijadama i festivalima širom Hrvatske.









Niko srećniji nije od pevačice koja u potpunosti podržava Josipa da teži i ostvaruje sve svoje snove, a kako je pored njega pronašla sve ono što joj je potrebno, čini se da oni žive pravu bajku.