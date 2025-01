Verovali ili ne, poznata pevačica sada ovako izgleda

Neli Furtado stekla je svetsku slavu pesmama "Say it right", "Maneater" i numerom "Say it right" koju je uradila sa producentom Džastina Timberlejka Timbalandom.

Na vrhuncu karijere nije bilo festivala i dodele nagrada na kojima Neli nije bila u prvom planu, a onda je nakon skandala, kada je otkriveno da je pevala na zabavi koju je organizovao Moamer el Gadafi, rešila da se povuče sa scene i donira milion dolara honorara u humanitarne svrhe. Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for SiriusXM

Sa 25 godina rodila je ćerku Nevis i potpuno se posvetila porodici. Jedno vreme je radila u školskoj biblioteci i u retkim intervjuima otkrivala "da joj je bilo potrebno da se vrati normalnom životu".

U međuvremenu bi u tabloidima osvanule njene slike na kojima se vidi da je imala višak kilograma, a najnovije objave na njenom Instagramu otkrivaju da je liniju dovela do savršenstva i vratila se nastupima.

Neli je objavila snimak s bine, na koju je zakoračila u trikou ispod kojeg su se nazirale tange, a evo kako izgleda sada.

Naime, 46-godišnja pevačica zaprepastila je sve u jarko narandžastom bikiniju u nedelju, prigrlivši svoju prirodnu lepotu i odbacivši spekulacije o kozmetičkim procedurama u iskrenom postu na Instagramu.

- Imaj prirodno telo u 2025. godini, ali najvažnije od svega, imaj ljubav svakim inčom svog srca.

Hvala za sve što se dogodilo prethodne godiine - napisala je, podelivši svoja razmišljanja o standardima lepote, samoprihvatanju i pritiscima u javnosti oko.









Razmišljajući o protekloj godini, Neli je priznala da je postala svesnija estetskih pritisaka svoje karijere, ali je istovremeno otkrila dublji osećaj ljubavi prema sebi.

„Ove godine sam postala svesna estetskog pritiska svog rada na potpuno nov način, dok sam istovremeno iskusila nove nivoe ljubavi prema sebi i istinskog samopouzdanja iznutra“, napisala je ona.