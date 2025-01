Suzana Mančić je kuma ovom poznatom paru, prijateljstvo neguju više od 30 godina

Deluje nam da o Suzani Mančić baš sve znamo pa nas uvek iznenadi neki novi detalj iz njenog privatnog života.

Tako smo tek nedavno saznali da su kumovi Suzane Mančić poznati pevači koji su u braku već više od tri decenije. Boško Karanović

Biljana Jevtić i Aca Ilić su u skladnom braku već više od tri decenije, u kom su dobili sina Ivana koji uskoro završava studije prava kao jedan od najboljih studenata.

Njihovo venčanje je privuklo pažnju javnosti, a na listi zvanica našla su se brojna poznata lica. Međutim, malo je onih koji znaju da im je popularna voditeljka bila kuma.

Naime, dok je Aci kum bio prijatelj iz detinjstva, Biljana se odlučila da joj kuma bude niko drugi do Suzana Mančić.

Njih dve su se upoznale zahvaljujući poslu - išle su na zajedničke turneje, pa je posao prerastao u prijateljstvo, a onda i kumstvo.

Iako mnogi ne veruju u to da postoje estradna prijateljstva, pevačica i voditeljka tome prkose. Do dana današnjeg one su ostale bliske, često se viđaju i druže, a Suzana je u kući bračnog para redovan gost.

Kada su Bilja i Aca proslavljali tri decenije bračnog života, Suzana im je uputila emotivnu čestitku.









- Moji kumovi, Bilja Jevtić i Aleksandar Ilić, proslavili su 30 godina braka. Ponosna sam što sam im kuma i što smo prijatelji svih ovih godina. Srećno – napisala je ona uz fotografiju sa proslave.

Kumovi Suzane Mančić za nju su uvek tu kao i ona za njih, te su dokaz da se pravo prijateljstvo i kumstvo sa godinama može negovati i očuvati.

Nedavno je za naš magazin nekadašnja Loto devojka spomenula kuma Acu:

- Ponekad je dovoljno napraviti nešto jednostavno, poput proje i mezea, uzeti nekoliko piva i bocu-dve vina i dobro se zabaviti dok neki od gostiju sviraju klavir i gitaru.

Moj kum, pevač Aca Ilić fenomenalno recituje i nekoliko puta nas je iznenadio na tim druženjima, ljudi su bili oduševljeni.