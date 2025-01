Merjem Uzerli proslavila se ulogom sultanije Hurem u seriji “Sulejman Veličanstveni”. Profimedia

Prelepa turska glumca rođena je u nemačkom gradu Kaselu, a potiče iz mešovitog braka. Njena majka Ursula je Nemica, dok je otac Husein poreklom Turčin. Pre više od pet decenija došao je iz Istanbula u Minhen na studije i ostao. U Nemačkoj je upoznao i suprugu, sa kojom je dobio dve ćerke.

Merjem Uzerli zablistala je u glumačkom svetu, a uloga jedine zakonite supruge Sulejmana Veličanstvenog otvorila joj je mnoga vrata.

Uprkos svemu, slava joj nije prijala. Snimanje serije “Veličanstveno stoleće” naputila je iznenada, zbog čega je navukla gnev cele ekipe, a naročito gledalaca.

Kasnije se ispostavilo da je za sve kriv fatalni turski biznismen, koji ju je ostavio dok je bila u drugom stanju. Vratila se u Nemačku i posvetila ćerkama Lari i Lili.

Kada ju je ostavio emotivni partner, inače oženjen i otac dvoje dece, pala je u očaj i pokušala da se ubije.

- U Antaliji sam dobila nagradu za glumu, a te večeri sam pokušala da se ubijem .Otišla sam u hotelsku sobu, bacila statuu koja se razbila. Bila sam potpuno luda, isekla sam ruke, krv je bila svuda. Htela sam da se bacim sa balkona, u tome sam videla spas. Psihički sam bila jako loše – svedočila je glumica o najtežem životnom periodu. Taylor Hill / Getty Images for Mosaic Federation

Iako se čini da je uspela da zaleči slomljeno srce, sudeći po pisanju turskih medija Merjem se još uvek bori sa depresijom.

- Odlučila je da nestane, jer nije mogla da se bori sa fotografima koji su je pratili u stopu. Pala je u depresiju, ali je dugo odbijala da prizna da joj je potrebna pomoć. Na nagovor porodice i najbližih prijatelja pristla je da se leči. Dugo je išla na seanse i pila terapiju. Sada je mnogo bolje, ali ne želi da se eksponira, niti da se pojavljuje na javnim dešavanjima – navode izvori iz Turske, bliski glumici koja je samo jednom ulogom očarala svet.