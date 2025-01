Anica Lazić: Uz Lazara sam pronašla mir

Anica Lazić i Lazar Ristovski duže od godinu dana uživaju u ljubavi, žive na istoj adresi i prave zajedničke planove. Instagram

Iako su im mnogi predviđali brzi krah romanse, ponajviše zbog primetne razlike u godinama, to se ipak nije desilo.

Šta više, čini se da je njihova ljubav iz dana u dan sve jača i snažnija.

Anica Lazić se u proteklom periodu predstavila publici kao glumica, kroz nekoliko televizijskih ostvarenja, kao što “Krunska 11”, koja bi trebalo da dobije i nastavak.

- Lazar i ja smo gledali svako veče, jedva sam čekala. Premotavali smo ako nismo gledali, ali u krevet se nije išlo dok se ne odgleda serija. Tražio mi je greške, to je njegova specijalnost, ali i sama ih vidim i toga se ne bojim – kazala je mlada glumcia u prazničnom intervjuu za Blic, pa otkrila da je već neko vreme živi na istoj adresi sa proslavljenim glumcem.

- Velika je to promena za mene, jer sam odrasla u brojnoj porodici, a sada on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, u kom smo zajedno on i ja.

- Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos. Nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao. Razmišljala sam: ako dođe partner, došao je, ako ne, meni je dobro – priznala je. Antonio Ahel/ATAImages

Anica Lazić, otkrila je i to da sa svojim emotivnim partnerom praznike dočekuje u domu koji su zajedno ukrasili, kao i da je u Lazaru prepoznala čoveka svog života.

- Sada sam pronašla mir. Ja sam nemirna duša, a pored njega sam mnogo mirnija nego ranije. Teško mu je da to isprati, ali je na visini zadatka. On je meni rekao da može da hendluje i stvarno može. Ali, treba i njega znati hendlovati. Tu smo se pronašli i dopunjujemo se – zaključila je u intervjuu za Blic.