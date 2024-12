Svako bi u životu trebalo da ima jednu Gocu: Sanja Marković očarala nas je u filmu “Toma”

Film “Toma”, reditelja Dragana Bjelogrlića, premijerno prikazan pre tri godine, već je stekao status jednog od omiljenih domaćih ostvarenja. Glavni glumci Milan Marić, Tamara Dragičević i Sanja Marković ostvarili su uloge za pamćenje, o kojima i danas rado govore. Aleksandar Kujučev

Sanja se u liku Gordane Zdravković, četvrte supruge legendarnog pevača, prvi put se predstavila široj javnosti. I odmah osvojila njihova srca.

I sama Goca imala je reči hvale za devojku koja ju je dočarala na velikom platnu, baš kao i za celu glumačku ekipu.

- Bjelogrlić me je video na premijeri predstave “Putujuće pozorište Šopalović” i pozvao na razgovor. Na probnom snimanju sam se oduzela od straha. Radili smo scenu kad Toma, odnosno Milan Marić, dolazi u frizerski salon i ja treba da ga ošišam. Ruke su mi drhtale do te mere da sam mislila da ću ga povrediti. Srećom, bila sam dovoljno prisebna da umesto makaza, uzmem neku olovku koja se tu našla – prisetila se Sanja Marković u razovoru za HELLO! kako su tekle pripreme za snimanje filma. Antonio Ahel/ATA Images

U Goci Zdravković je, kako je rekla, prepoznala ženu koju svako od nas ima u svom neposrednom okruženju – požrtvovana, borac, okrenuta porodici. Luka Šarac

- Bila je mlada kada se udala, možda je imala godina koliko ja u vreme snimanja – kazala je Sanja, koja je imala priliku da upozna ženu sa kojom je Toma Zdravković proveo poslednjih osamnaest godina svog života.

Sanja Marković od Goce je čula i neke anegdote iz Tominog života, koje do tada nisu bile poznate javnosti.

- Bila je svesna da je zaljubljive prirode i nikada mu nije pravila scene zbog toga. Jednom se, posle dužeg odsustva od kuće, vratio primetno zabrinut i neraspoložen. Njena reakcija je bila: “Šta je, opet si se zaljubio? Hajde to da rešavamo.”

- Kada mi je to ispričala, shvatila sam da bi svako od nas trebalo da u životu ima jednu Gocu. Ipak, takve žene su retke, rodi se jedna u milion – poručila je talentovana glumica.