Da li su Lepa Brena i Miroslav Ilić bili zajedno? Jedan čovek zna odgovor

Odnos Miroslava Ilića i Lepe Brene

Jedan od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, Miroslav Ilić, može se pohvaliti blistavom karijerom koja traje punih pet decenija. Ivan Vuković

Nedavno je proslavio 74. rođendan, i to na najlepši mogući način – tradicionalnim koncertom u centru Sava. Kao i ranijih godina, iz prvog reda bodrila ga je supruga Gordana, kao i članovi najuže porodice.

Zvezdi narodne muzike na kraju 2024. godine stigla je i posebna počast – priznanje počasnog građanina Čačka. Pre njega to priznanje dobili su bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, košarkaši Dragan Kićanović i Željko Obradović, kao i rok muzičar Bora Đorđević.

Miroslav Ilić karijeru je gradio glasom i kvalitetnim pesmama, a na sve eventualne tračeve i nagađanja odgovarao je bez ustručavanja.

Nije bežao od priznanja da je u mladosti voleo da popije, da se provede sa društvom, a nije krio ni to da sa Sašom Popovićem ne priča duže od dve decenije.

Osamdesetih godina prošlog veka Miroslav Ilić i Slatki greh imali su istog menadžera, Raku Đokića.

Jednog dana me je pitao da li bi mi smetalo da proširimo saradnju na Slatki greh. Ako kažem ne, on će se složiti. Pristao sam bez problema. Za mene je to bio izazov. Zanimalo me je kako će izgledati spoj popularnog izvođača koji nosi mirnu eleganciju i cirkusa. Međutim, taj cirkus je vremenom prerastao u jednu nenormalnu ambiciju koja se meni nije sviđala – priznao je “slavuj iz Mrčajevaca” gostujući u emisiji televizije Una.

Iz tog perioda datira i trač da su Miroslav Ilić i Lepa Brena bili “više od prijatelja”.









Nijedno od njih dvoje nikada nije komentarisalo te navode, ali je zato na to pitanje odgovorio menadžer Miroslava Ilića, Saša Mirković. Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje voditelja emisije “Pretres”, da li je istina da su Miroslav i Brena bili u nekoj “šemi”, odgovorio je:

- Nisu, sto posto. Garantujem to. Možda je bilo intencije sa jedne strane, ali ne i odgovora sa druge. Ne mogu sada da otkrivam sve tajne. Ali, bez sumnje, bio je to čisto poslovan odnos.