Nakon vesti da se razvela oglasila se Ana Stanić, imala da poruči samo jedno

Vest da su Ana Stanić i Momčilo Lavrnić okončali 14 godina dug brak, odjeknula je u svim medijima. Amir Hamzagic/ATAImages

I pre dve godine pojavile su se slične priče, budući da par neko vreme nije viđen zajedno u javnosti, a sada je ta informacija i plasirana u medije.

Prema rečima ljudi bliskih pevačici, ona je nakon kraha braka započela romansu sa rediteljem Milošem Đukelićem.

On je, kako se navodi, radio spotove za njen novi album.

Ana Stanić poznata je po tome što nikada nije eksponirala svoj emotivni život, ali je nedavno, gostujući u podkastu Ksenije Mijatović “Nešto moje”, progovorila o ljubavi.

- Zrelost nosi, nažalost, puno bola i gorkih pilula. S jedne strane volim to partnerstvo i zaljubljenost, ali imam i neverovatnu potrebu za nezavisnošću i za nekim sopstvenim integritetom, prostorom i slobodom. To kad se sukobi može da dovede do raznih problema, ali nije mi se slika o ljubavi previše menjala suštinski – rekla je Ana.

- Moja slika o ljubavi je oduvek bila, i verovatno će to zauvek biti, potpuno romantična i idealizovana, što nije pametno – naglasila je. Antonio Anhel / Ata images

Dan nakon što je portale preplavila vest da se Ana Stanić razvela od Momčila Lavrnića, pevačica se oglasila na svom Instagramu, gde je podelila snimak gostovanja kod Ksenije. Izdvojila je deo u kojem joj kaže:

- Sećaš se kad smo bili klinci, najveći je bio problem šta će Sindi u Huperu da kaže. Da li će Sindi da me potkači. I kad me potkači, to me uništi, a sad to imaš na svakom koraku.







Posle svega što je napisano ovih dana, reči Ane Stanić slušaju se u novom kontekstu.

- Ne dozvoljavam da mi klone duh, ponosna sam i na svoje poraze i na svoje uspehe. Moji ožiljci me čine onim što sam danas - poručila je.

Ana i Momčilo venčali su se u oktobru 2010. godine, posle tri godine zabavljanja. Kumovi su im bili Katarina Radivojević, kao i bračni par Tarlać, Marija i Dragan, koji su ih i upoznali.

Nedelju dana pre nego što su izgovorili “da” pred matičarem, na večnu ljubav su se zakleli i pred Bogom u jednom fruškogorskom manastiru. U godinama koje su usledile nastavili su da uživaju u ljubavi i braku, a porodičnu sreću uvećao je sin Vuk. Petar Đorđević