Bio je veliki problem i to sam jako teško lečio: Saše Popovića o zdravstvenom stanju

Ispovest Saše Popovića, progovorio o zdravlju

Saša Popović bolest vešto krije od očiju javnosti, dok mediji već skoro četiri meseca pišu i nagađaju o njegovom zdravstvenom stanju o kome nešto više znaju samo oni najbliži. Antonio Ahel/ATAImages

Saradnici i prijatelji sa estrade poštuju Sašinu odluku da se o njegovom problemu ne govori, a jednom prilikom čelnik "Grand" produkcije, otkrio je sa kakvim se zdravstvenim tegobama susretao kroz život.

Naime, svojevremeno je gostovao u emisiji „Sceniranje“, gde je sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić podelio niz zanimljivih priča i anegdota iz svog bogatog života i karijere.

Tokom razgovora, voditeljka ga je upitala za mišljenje o sve češćim estetskim intervencijama kod muškaraca, što je tema koja izaziva podeljene reakcije u javnosti.

Popović je, uz osmeh, otkrio neobičnu anegdotu iz svog života, vezanu za čuvenu proročicu Baba Vangu.

- Ja sam kao mlad imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange, ona, koja inače ne vidi mi je rekla:

- "Te bubuljice koje imaš..." - ja samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš one će polako da nestanu kad ti se rodi ćerka. U stvari nije rekla ćerka nego dete.

To će sve da pređe na nju. I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila i hvala Bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila - rekao je Saša.







Popović je tad naglasio da nema nikakvu želju za hirurškim intervencijama, ističući da je potpuno zadovoljan svojim izgledom. Antonio Ahel/ATAImages

Uz osmeh je dodao i zanimljivu anegdotu:

- Jedna pevačica, čije ime neću otkrivati, jednom mi je rekla: "Sale, ti samo kad bi sredio te obraze i podvaljak i kad bi malo smanjio nos ja bih se zaljubila u tebe".

Jedino o čemu uvek vodi računa jeste da se ne ugoji previše.

- Nekad umem da preteram, ali čim ugledam stomak odmah kreće režim. Ujutru samo bela kafa, popodne šnicla i salata, uveče neko voće i to je to. Onda se sve to brzo vrati u normalu.