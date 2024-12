Trudna partnerka Dejana Stankovića! Četvrto dete na putu

Juče smo saznali da se Dejan Stanković razveo prethodne godine posle više od dve decenije provedene u ljubavi sa Anom Aćimović sa kojom ima trojicu odraslih sinova Stefana, Aleksandra i Filipa.

A danas kao grom iz vedra neba usledila je nova vest! Partnerka Dejana Stankovića je trudna i fudbalski mag uskoro očekuje četvrto dete. Bane T. Stojanovic/Ata Images

Iako identitet dame koja je ukrala Dekijevo srce još uvek nije poznat ono što znamo o njoj je da je slovenačka novinarka i da su u emotivnu vezu uplovili nedugo po okončanju njegovog braka.

Ovim lepim povodom Stanković se nije oglašavao za medije, baš kao nije želeo ni juče kada se pronela vest o krahu njegovog braka sa doskorašnjom suprugom.

Kako prenose domaći portali, on ubrzano priprema venčanje sa novom izabranicom koje, pretpostavljamo, će se dogoditi pre nego što beba stigne na svet.

Do nedavno je nekadašnji fudbaler o bivšoj supruzi pričao isključivo u superlativu stalno ističući da je ona njegov najbolji životni "potez".

Tokom karijere, Ana ga je uvek pratila, a sam Dejan je pričao da je ona njegov najbolji potez. Upoznali su se sa samo 19 godina i bila je to ljubav na prvi pogled.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - rekao je Dejan jednom prilikom.







Ana nikada nije bila tipična žena fudbalera. Ne voli pojavljivanje u medijima, drži se dalje od radoznalih pogleda i jako je posvećena porodici.

Čini se da je i nova partnerka Dejana Stankovića slična jer ne želi da istupi u javnost sa njim.