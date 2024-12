Na spisku ćerka poznatog pevača! Odabrano 30 učesnika „Pesme za Evroviziju 2025“

Počinje borba za Bazel – odabrano 30 učesnika „Pesme za Evroviziju 2025“!

Radio-televizija Srbije odabrala je 30 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025" na kome će biti izabran predstavnik Srbije na „Pesmi Evrovizije" u Bazelu u maju sledeće godine.

Selekciona komisija RTS-a je za učešće na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025“ odabrala sledećih 30 kompozicija:

Buč Kesidi – Tužne ljubavi

Igor Simić – Ne mogu

Tropico band – AI

Tam – Durum, durum

Džet Vega – Rolerkoster

Mila – Gaia

Dušan Kurtić – Boginja

Harem Girls – Aladin

Mimi Mercedez – Turbo žurka

Dram – Vanja

Ivana Štrbac – La-La-La

Milan Nikolić i banda – Storia del amor

Bojana x David – Šesto čulo

Iskaz – Trendseter

Tanja Banjanin – Ja sam bolja

Princ – Mila

Biber – Da mi se vratiš

Nataša Kojić – Up and Down

Kruz Roudi – Sve i odmah

SEDLAR – Oči boje zemlje

Jelena Pajić – Kameleon

Nikola Antonijević Anton – U grad

AltCtrl – Mamurna jutra

Filarri – Meet and Greet

GIFTS & ROSES – Do kraja vremena

Maja Nikolić – Žali srce moje

Ohajo – MaMa

Ana & The Changes – Brinem

Vukayla – MASK

Vampiri – Tebi treba neko kao ja

Kao što ste mogli da vidite na spisku se nalazi ime ćerke poznatog pevača Dragana Kojića Kebe, koja se u velikom stilu vraća u Srbiju posle više godina.

Proces takmičenja Pesme za Evroviziju 2025

I sledeće godine biće održana dva polufinala, 25. i 27. februara, u kojima će nastupiti po 15 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 1. marta.

Ovogodišnja „Pesma za Evroviziju“ biće svojevrsna art planeta - oda umetnosti sa porukom da je svaki čovek umetničko delo. natashakeymusic/instagram

Pobednik festivala predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se sledeće godine održati u Bazelu.

Gledaoci i slušaoci Radio-televizije Srbije moći će da prate takmičenje na našim programima, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Prenos takmičenja biće dostupan i na Jutjubu.