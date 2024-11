Ovo je bila poslednja želja majke Željka Mitrovića, sin će je ispuniti

Poslednja želja majke Željka Mitrovića

Majka Željka Mitrovića, Miladija Milka Mitrović, koja je preminula u 84. godini, sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Antonio Ahel/ATAImages

Na poslednji put ispratila ju je porodica, sin, snaja i četvoro unučadi, kao i brojna familija i prijatelji.

Majka Željka Mitrovića preminula je na krsnu slavu Đurđic, a on je vest o njenom odlasku podelio na društvenim mrežama ne krijući bol i žalost.

- Danas nema reči, nema zvuka, svuda samo tišina. Kevo moja najvoljenija, tvojim odlaskom nastao je duboki mračni tajac u kome se čuje samo beskonačna ljubav koju si mi davala od kada sam progledao i udahnuo prvi vazduh - naveo je.

Poslednje zbogom uputio je majci i nad njenim odrom. Tom prilikom zakleo se da će joj ispuniti poslednju želju.

- Na tvoju poslednju želju ti nisam ništa odgovorio, samo sam rekao da je to nemoguće. Danas se zaklinjem na tvom grobu i dajem ti reč da ću dati sve od sebe da ti ostvarim tu želju - kazao je Željko Mitrović, pa pojasnio.

- Zamolila si me da oprostim svima sve. Tada sam ti rekao da to nije moguće i podsetio sam te na to da si me kao dete, u surovom Zemunu u kom sam odrastao, učila da moram da uzvratim svaku nepravdu. Sada si me molila obrnuto, da oprostim. Instagram/sandramitrovic

Željko Mitrović rekao je da je majci bio centar sveta, pa s ponosom otkrio da ga je ona uvek učila da brine o porodici, o svojoj deci, ali i o onoj bolesnoj i bez roditelja.







- Moraš da znaš da sam bio preponosan i presrećan što si baš ti bila moja majka - poručio je kroz suze u poslednjem obraćanju.