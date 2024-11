Dijana Đoković o porodičnom životu

Jedan od najvažnijih datuma u porodici Novaka Đokovića od prošle godine je 23. oktobar.

Tog dana slavni teniser krstio je sina Stefana i ćerku Taru.

Njegova želja bila je da se taj svečani čin održi na Kosovu, odakle vodi poreklo.

Dugo su odlagali, možda i zbog dešavanja u pokrajini u poslednje vreme. Clive Brunskill/Getty Images

Na kraju su Novak i Jelena odlučili da krštenje upriliče na Ostrogu, gde je decu krstio patrijarh srpski Porfirije u prisustvu najbližih članova porodice i kumova.

S obzirom na činjenicu da su veliki vernici, Đokovići su sigurno ispoštovali sva pravila i običaje.

Prema kanonu, svi koji nose „nehrišćanska” imena, a u njih se ubrajaju i neka prilično česta poslednjih godina, prilikom ovog obreda u Srpskoj pravoslavnoj crkvi moraju da uzmu i kršteno ime.

Ono ostaje samo u okviru crkve i ne važi u zvaničnim dokumentima.







Instagram

Koja imena su dobila Novakova deca na krštenju, nije poznato.

Možda su i zadržala svoja. No, njegova majka Dijana na svom krštenju pre više od tri decenije dobila je ime Milica za koje se do skoro nije znalo. Izabrao ga je niko drugi do suprug Srđan, koji joj je bio i kum.

– Moji roditelji su katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da verujem u Boga, niti smo slavili Uskrs i Božić.

Onda to nisam mogla ni na svoju decu da prenesem. U Srđanovoj porodici isto nisu bili kršteni, jer nisu smeli – rekla je jednom prilikom Dijana. Youtube printscreen

Po želji Srđanove majke organizovali su zajedničko krštenje.

– Imala je tešku bolest, rak kostiju, i pred kraj života je rekla da bi volela da krsti decu pre nego što umre. Ja sam se pitala kako da to uradim kada su moji katolici.

Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali poreklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji ceo život.

Dijana i Srđan krstili su se 1992. godine u staroj crkvi u Žiči. ATA Images