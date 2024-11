Miodrag Kostić, osnivač i predsednik MK grupe, preminuo je danas, 13. novembra 2024. godine. Saopštenje je izdala njegova kompanija.

- Sa velikom žalošću obaveštavamo javnost da je osnivač i predsednik MK Group, Miodrag Kostić (1959-2024), preminuo danas, 13. novembra. Vizionar i strateg u biznisu, tokom 40 godina aktivne profesionalne karijere, stvorio je jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu koji posluje van granica Srbije, što mu je donelo internacionalni status jednog od najuticajnijih lidera i najuspešnijih privrednika u Jugoistočnoj Evropi - navodi se u saopštenju MK grupe. Marko Todorović

Podsetimo, Kole je bio velika ljubav Nataše Bekvalac o kojoj je pevačica jednom prilikom govorila.

- Ljudi o tome imaju velike predrasude, ali kada biste čuli pravu priču, sigurna sam da biste se šokirali. Nikada pored njega nisam osećala moć niti bilo šta drugo što bi možda neku drugu ženu činilo da se tako oseća - objasnila je pevačica i otkrila da je ona ta koja je bila češće ostavljana:

- Uvek sam bila ostavljena žena. Ako se ne gleda na keca, ja jesam govorila „ostavljam te“, ali je pre toga bilo mnogo ružnih stvari koje su dovodile do toga. Nisam fatalna žena, ali i ako jesam, to je zato što sam volela kao nijedna - rekla je Bekvalčeva u emisiji „Pres pretres“.

Nakon četiri godine par je odlučio da stavi tačku na romansu.

Kole je bio u braku sa Marijanom Mateus koja je otkrila koju lekciju je dobila od prvog supruga, jednog od najuspešnijih i najbogatijih Srba

- Zahvalna sam mu na tome što me nije učinio domaćicom. On je bio taj koji me je naučio da treba da radim i da moram da razmišljam o budućnosti. Svaka žena trebalo bi da ima svoj cilj i, naravno, zanimanje. Ona ne mora da gine na poslu deset sati, neka radi i po dva sata dnevno, ali tako će pronaći i uspostaviti mnogo bolji balans, osećaće se korisnom i važnom. Antonio Ahel/ATAImages