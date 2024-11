Vojin Ćetković o ćerkama i očinstvu: Izleteo sam na terasu i isplakao se

Ćerke Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović stasale su u prelepe i divno vaspitane mlade dame kojima roditelji mogu samo da se ponose.

Mila i Vera uskoro pune 15 godina, a glumački par odlučio je da mezimice ne eksponira javno, makar ne do trenutka dok one same to ne požele. Boško Karanović

Samo jednom prilikom mogli smo da vidimo bliznakinje sa mamom i tatom na premijeri predstave u Narodnom pozorištu pre nekoliko godina.

Sloboda i Vojin trude se da privatni život sačuvaju daleko od očiju javnosti i medija, i to im svih ovih godina polazi za rukom.

Juče je proslavljeni glumac gostovao u emisiji "Balkanskom ulicom" i Vesni Dedić otkrio brojne detalje iz života koje nismo mogli ni da naslutimo.

Dobro postavljeno pitanje koje popularna voditeljka postavlja svakom gostu je: "Koji je to trenutak najveće sreće u životu?" Ćetkovićev odgovor razumeće svaki otac:

- Kad kažu otac pa se obradovao, dobio ćerke... Kad sam ja video svoju suprugu koju ona ima komunikaciju sa malom bebom, ja sam tražio osećaj, ali nije mi išlo.

E, onog trenutka kada sam počeo da komuniciram sa njima, kad su progovorile i pogledale me, i kad sam ja znao da komuniciraju sa mnom, tad je sve dobilo smisao.

Obe su prvo izgovorile "Tata", sećam se, Mila je prva bila, a meni odmah suze. Ubacio je u krevetac, izašao na terasu, sipao piće i isplakao se.







Antonio Anhel / Ata images

To nešto kad sam ja osetio da one mene stvarno vide, pričao sam stomaku, pevao, nisam ja to suštinski razumeo, one su bile povezane sa majkom.

Ona se budila dva minuta pre nego što se one probude, to je Bog tako odredio, to je majka. E, tek kad su me ugledale i kad smo počeli da komuniciramo, to je najveća sreća.

Ćerke Vojina Ćetkovića sigurno su tatine mezimice, jer svi znamo koliko je posebna ljubav između očeva i naslednica, a sa ovim glumčevim rečima složiće se svaki tata.