Poznat datum koncerta Jelene Karleuše na Ušću, malo posle Cecinog

Jelena Karleuša Ušće 2025. godine najavila

Koncert Jelene Karleuše na beogradskom Ušću dugo se očekuje i najavljuje.

Pop diva imala je spektakularnu sezonu iza sebe u kojoj je nastupala širom regiona po gradskim trgovima koji su bili prepuni.

Antonio Ahel/ATAImages

Kako prenosi "Informer", sada je poznat datum spektakla koji priprema za beogradsku publiku, ali i sve iz regiona koji će doći na beogradsko Ušće.

- Ovog leta sam održala niz ogromnih koncerata širom Srbije i regiona, kada smo oborili sve rekorde posete, ali ono što je mnogo bitnije od tih brojeva je da ja moje pesme nisam morala ni da pevam.

Publika je od prvog do poslednjeg stiha bila glasnija od ozvučenja. Ta euforija, to skandiranje, to pevanje od reči do reči me je šokiralo i zbog toga mi je puno srce.

Na terenu se vidi prava istina i narod tu pokaže koga istinski voli. Niko ne može da natera masu da dođe u ogromnom broju i euforično peva sve pesme, čak i kada je u pitanju besplatan koncert na trgu.

To govorim apropo ljudi koji kažu da je lako pevati na besplatnim koncertima. Naprotiv, ako vas ljudi ne vole, neće doći, makar bilo besplatno.

- Moji planovi su, kao i uvek, megalomanski. Započela sam "Alfa" i "Omega" koncertom u Skoplju o kojem smo pričali na početku razgovora.







Instagram

Uskoro, za nekoliko meseci, ulazimo u tridesetogodišnjicu moje karijere. Ja ću sada ekskluzivno najaviti, 30. avgusta 2025. godine, moj veliki koncert na beogradskom Ušću.

I eto, sada konačno znamo kada će pop diva napraviti noć za pamćenje, a kako saznajemo, pripreme su već uveliko u toku iako ima tačno deset meseci.