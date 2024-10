Sinovi Seke Aleksić imaju detinjstvo koje bi poželelo svako dete.

Daleko od gradske vreve, okruženi prirodom, životinjama, društvom iz vrtića i škole, koji svi žive na pet minuta od njih. Antonio Ahel/ATAImages

Baš onako kako smo i mi odrastali, Seka i Veljko se trude da to prenesu i na njihove mališane, i za sada im polazi od ruke.

Pevačica nikada nije krila da je vaspitavanje Jakova i Jovana prepustila suprugu jer, kako kaže, ona ume da bude veoma popustiljiva prema naslednicima.

- Ja se nikada preterano ne mešam jer ja popuštam, a to nije dobro za decu. On zaista vodi tu priču, on fenomenalno vaspitava decu, oni ga slušaju, oni uvažavaju sve to.

Ja sam tu da mazim, da zamolim tatu da nekad popusti, pa se s njim i posvađam ako neće da popusti. Verujte mi, mnogo bolje funkcioniše to što tata kaže "Ne može!" i to je tako.

Ja kažem dva puta "Ne može!", treći put "Pa 'ajde!". Tako da je bolje ovo što on radi.

Seka Aleksić je ispričala i da je ponosna na svoje sinove jer su poslušni i pametni. Kako kaže, jesu nemirni kao svi drugi dečaci i devojčice, ali ne postoji ništa što je toliko može iznervirati da bi mogla to da izdvoji.

Ali ono što je posebno zanimljivo je da svoje dečake ne nagrađuje samo igračkama, već nekim drugim, nematerijalnim stvarima, poput omiljenih jela.







Antonio Ahel/ATAImages

- Tako što skuvam nešto što oni vole i obično su to sva tradicionalna jela. Moja deca obožavaju sva jela, pasulj, prebranac, punjene paprike, sarme.

Kod nas u kući je pravilo da, ako žele nagradu, tačnije ako su je zaslužili, mogu da biraju da li hoće da mama ili tata nešto spreme za jelo.

Ili žele negde da ih odvedemo, tako da oni nekad izaberu i da odemo do Knez Mihailove da prošetamo, naravno, desi se i neka igračka, ali nekako se najviše baziraju na hrani.