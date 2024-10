Ceo Beograd sinoć je gledao muža Anice Dobre: Beogradski šmeker dao domaći zadatak mlađima

Muž Anice Dobre je veliki gospodin

Glumica Anica Dobra duže od tri decenije jedna je od najvoljenijih srpskih glumica.

Karijeru je započela sredinom osamdesetih, a onda su se uloge samo nizale.

Kako kod nas, tako i u Nemačkoj, gde je često angažovana. Antonio Ahel/ATA Images

Njenim profesionalnim putem krenula je i ćerka Mina Sovtić, koja je već izgradila ime u glumačkom svetu.

Iako nerado govori o privatnom i porodičnom životu, nije tajna da je Anica Dobra u braku sa biznismenom Miodragom Mićom Sovtićem, koji joj je uvek bio „podrška iz senke”.

Jedan od najpoznatijih beogradskih šmekera, rođeni Dorćolac, u mladosti je trenirao fudbal, a danas je predsednik Fudbalskog kluba „Dorćol”.

Iz prvog braka ima sina Miloša koji je nasledio očevu ljubav prema „najvažnijoj sporednoj stvari na svetu”.

Osim toga, Mića Sovtić je vlasnik čuvene picerije u Ulici cara Dušana, koja bi mogla da svedoči o brojnim urbanim legendama.







Mada je dugo izbegavao prisustvo u medijima, suprug Anice Dobre napravio je izuzetak u vreme promocije filma „Nedelja”, posvećenog njegovom velikom prijatelju Džeju Ramadanovskom.

Budući da su zajedno odrasli, ne čudi što je i Mići posvećena pažnja, a njegov lik iz mlađih dana dočarao je Aleksej Bjelogrlić.

- Mi se na Dorćolu znamo, svako svakog zna, držimo se kao porodica, i specifični smo. Džej i ja smo se upoznali u kraju, u školi.

On je uvek plenio u kraju, njega bi svako zagrlio, a išao je sa leptir-mašnom po kraju i svirao. Imali smo prvi kontakt kada sam ga odbranio u školskom dvorištu – prisetio se u jednom televizijskom gostovanju. Antonio Ahel/ATA Images

Miodrag Mića Sovtić pojavio se sinoć u Teatru na Brdu, na premijeri predstave „Sedam sati sunčeve svetlosti”, u kojoj glume njegova supruga i ćerka.

Predstavnik stare garde beogradskih šmekera pojavom i harizmom zadao je domaći zadatak mladim momcima, koji bi u mnogo čemu mogli da se ugledaju na njega.

- Tata je stara garda, ona uz koju ide posesban moral i etika ulice. Jako ga cenim. Mama je iz drugačijeg miljea, a ja sam čudan miks ta dva sveta. Imala sam uvid i u jedno i u drugo, i to me je obogatilo – rekla je jednom prilikom Mina Sovtić koju je, kada se udavala, otac po tradicionalnom običaju ispratio do oltara crkve.

- Oduvek sam bio ljubomoran na Miću Sovtića, mog Dorćolca. Pitao sam se kako je maznuo Anicu Dobru – našalio se svojevremeno glumac Bane Vidaković, dugogodišnji prijatelj lepe glumice i njene porodice.