Jelena Karleuša pokazala svog anđela, miluje ga dok joj je u naručju

Svima je poznato da je pop diva veliki borac za prava životinja, a sada najnovija fotografija Jelene Karleuše sa udomljenim psom Alfom raznežila mnoge.

Ona često u svojim storijima poziva na akciju kada su u pitanju životinje, a poznato je i da ne jede meso i ne nosi kožu. F.S./ATAImages

Pevačica ima nekoliko pasa, a sada je podelila emotivnu fotografiju sa jednim od njih, Alfom kog je spasila posle torture koju je prošao.

- Moj anđeo - napisala je dok je ljubila svog psa u glavu, a ta emotivna scena je mnoge oduševila.

Podestimo, ona je udomila psa koji je prošao iživljavanje, a pričala je o tome i na televiziji.

Saznala je ko je mučio životinju, a još veći šok je usledio kada je otkrila da su, najverovatnije kako kaže, u pitanju deca.

- Lečim i činim sve da im ostatak života bude dobar, da žive mnogo bolje od onih ljudi koji su im to zlo učinili.

Na primer, moja velika ljubav je moj pas Alfa, kome je neko, ja imam saznanja ko je to i mislim da bi to bilo šokantno za javnost i mogu da kažem da uopšte nije odrasla osoba u pitanju... to je bilo surovo igranje dece, najverovatnije je to. Instagram

Alfa, kome je neko znači odsekao obe prednje šape, rep i uvo... On je sada glavni princ, beba u kući, i uživa u životu stvarno predivno. On je zaboravio sve što mu se desilo, sigurna sam - rekla je Jelena.