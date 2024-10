Ekskluzivno za HELLO! Milica Pavlović prvi put o dvogodišnjoj vezi i novoj ljubavi

Pevačica Milica Pavlović ovu godinu pamtiće po mnogim rekordima.

Koncertna turneja Lav širom regiona beleži veliki uspeh, mini-album pod nazivom Milijarda poklon je njenim obožavaocima povodom milijardu pregleda na platformi Jutjub, a već pravi planove i za narednu godinu.

- Ova godina je bila izuzetno važna za mene jer sam morala na najiskreniji način da se suočim sama sa sobom. Najviše sam bila koncentrisana na karijeru, osetila sam da sam trenutno u fazi kada sam konačno uspela da potvrdim da sam od male koja obećava postala priznati izvođač.

Iza mene je pet studijskih albuma, kolekcija videografije, live izdanje koncerta u Beogradskoj areni i veoma značajan mini-album pod nazivom Milijarda, koji je posebno važan jer je poklon mojim fanovima povodom milijardu pregleda na jutjubu, što je neverovatan rezultat. Mina Dishlenkovich, Nikola Radišić/HELLO!

Sve to me čini veoma ponosnom, ali mi je nametnulo i neku vrstu odgovornosti ‒ šta dalje.

Čitave ove godine posvećena sam i tome da pronađem u sebi šta je to sledeće što želim da ponudim publici - rekla je Milica u otvorenom razgovoru za naš magazin HELLO!.

Da li vam se dogodila nova ljubav?

- Nažalost, ne. U neku ruku sam prihvatila da možda nemam sreće kada je ljubav u pitanju, ili možda na to utiče moja okupiranost i fokus ka poslu. Stalno sam u nekom haosu, nedostaje mi nekoliko sati svakog dana, menjam države i gradove na po nekoliko dana.

I možda je onaj pravi bio tu negde u blizini, a da ga nisam ni primetila.







Prihvatila sam to da sam godinama sama, lepo se osećam u svojoj koži, što svakako ne znači da ne bih volela da mi se desi iskrena i lepa ljubav. Moja očekivanja su velika posle toliko godina samoće.

Kako uspevate da ljubavni život držite daleko od očiju javnosti?

- Nije teško sakriti nešto što ne postoji. Mada, moram priznati da sam i po tom pitanju bila pravi maher. Prethodnu vezu sam gotovo dve godine držala u tajnosti i prikrivala je na razne načine.

U tom momentu mi je delovalo da je to pametna odluka, nisam želela da sve bude pod okom javnosti i da mi se život pretvori u rijaliti. Sa ove tačke gledišta, mislim da je ta moja opreznost da ta veza bude samo naša mnogo uticala na nas. Mina Dishlenkovich, Nikola Radišić/HELLO!

Bila sam u stalnom grču da tu ljubav zaštitim od sedme sile, kao da sam radila nešto loše, a ne da sam se zabavljala sa mladim, vaspitanim, pametnim i lepim dečkom.

Milica je u iskrenom intervjuu otkrila i zbog čega je pred decom potpuno nemoćna, da li je zarad majčinstva spremna da se odrekne karijere, kao i zašto je istetovirala početna slova imena svojih bake i deke, koji su je odgajili.

Sve to možete naći u novom broju HELLO! magazina koji je na kioscima od 25.oktobra Hello!

Zabranjeno preuzimanje celog ili delova teksta bez navođenja i linkovanja izvora u skladu sa propisima Zakona o javnom informisanju i medijima