Dočekala: Ljiljana Stjepanović deli kadar sa unukom

Unuka Ljiljane Stjepanović krenula bakinim stopama

Ljiljana Stjepanović ovih dana obeležava pet decenija uspešnog rada, a dobar deo karijere provela je u Pozorištu na Terazijama. Publika je pamti i po mnogim televizijskim serijama, kao što su “Bolji život”, “Srećni ljudi”, “Porodično blago”, “Ljubav, navika, panika”. Ata Images

Priznata umetnica rano se udala, kada je imala samo 21 godinu. Dobila je dva sina, ali se ubrzo razvela.

- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi – prisetila se svojevremeno u intervjuu za Story.

Danas je Ljiljana Stjepanović baka četiri unuke koje obožava.

- Neka su sinovi živi i zdravi, ali unuke su nešto posebno. Mnogo sam vezana na sve četiri. Kad ih ne čujem i ne vidim nekoliko sati baš ih se uželim. Ne stižem da se bavim njima onoliko koliko bih želela i koliko imam potrebu, ali kad smo kod kuće stalno nešto smišljamo.

Najstarija unuka, Ksenija Repić, uz baku je od malih nogu zavolela glumu. Sa njom je često odlazila i u Pozorište na Terazijama, gde je praktično odrasla.

Rano je pokazala želju da krene tim putem, a još kao devojčica sa Ljiljanom se pojavila u seriji “Selo gori, a baba se češlja”.

- Imam razmak između zuba na baku i dosta ličim na nju kad je bila mlada – rekla je Ksenija jednom prilikom za TV Prva, ne krijući ko joj je profesionalni uzor.







Fakutlet dramskih umetnosti bio je logičan izbor, a stigli su i prvi angažmani. Mladu glumicu gledali smo u seriji “Azbuka našeg života”, a to je tek početak.

- Uključila se u repertoar Pozorišta na Terazijama. Uskočila je u mjuzikl “Cigani lete u nebo”, a dobila je ulogu i u novom mjuziklu “Balkan ekspres”. Planiramo da radimo jednu duo dramu, ali i ona i ja smo dosta angažovane, pa nemamo slobodnog vremena – kazala je Ljiljana Stjepanović za Blic.

- Ksenija će igrati u Pinkovoj seriji “Ljubav u tišini”, u kojoj igram i ja – dodala je glumica s neskrivenim ponosom.