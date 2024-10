Povređena Jelena Karleuša nakon spektakla u Skoplju

Povređena Jelena Karleuša nakon koncerta

Jelena Karleuša održala je spektakularni koncert u Skoplju, gde je publici dala kao i uvek svoj maksimum. Osim sjajnih hitova koje je izvodila, niko nije ostao imun na vanvremenski performans u koji su bili uključeni brojni kostimi. Instagram karleusastar

Tokom koncerta nije sve teklo kako je planirano. Naime, na kraju večeri, Jelena je zadobila povredu na glavi, pa je, kako kaže, njen tim morao da je iznese iz sale.

- Videla sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osetila sam da je nešto puklo na meni, ali sam to ignorisala i molila se da to niko nije primetio.

Zapravo, sve se vidi i sve se to dešava, to je "lajv" šou. Pucaju kostimi, štikle, čarape... Toliko sam bila umorna nakon kocerta, da su me bukvalno izneli napolje. Imali smo problem sa šlemom koji se urezao u čelo, ali nije tu u pitanju samo šlem.

U jednom delu koncerta nosim preteški deo kostima zbog kog sam danas sva u podlivima oko vrata i po ramenima. Uvek poludim što posle svakog koncerta napravim od sebe na invalida! Taj šlem koji sam nosila mi je potpuno raskrvario glavu, sva sam bila krvava...

Pa, i oni kristali, to je sve jako oštro i seče me, ali ja zapravo imam surovu samokontrolu i koncentraciju da sve to zanemarim i posvetim se publici - otkrila je muzička zvezda. Instagram karleusastar

- Ovo je samo mali pokazatelj ne nekavkog cirkusa, već dodatnog truda koji treba da ide uz muziku. Da, lepo je stati i pevati, ali malo ko može i da igra uz sve tu, da uloži u kostim, scenografiju, koreografiju, i da sve to radi da se publika posele jednog takvog koncerta oseti ispoštovanom i kao da je bila na nekom svetskom koncertu.







E, sad, vidim da ovi neki svetski izvođači skaču sa trećeg sprata, ubijaju se, drogiraju, a ja sam samo luda. Možda i nisam luda, već samo volim ovo što radim, što ne znači da me u budućnosti neće strefiti neki treći sprat! Mada, kako ide, ja bih sve preživela.

( Republika)